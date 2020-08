Mit Season 5 kam die AN-94 zu Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone. Das neue Sturmgewehr versucht seitdem, seinen Platz zu finden. MeinMMO erklärt euch, was die AN-94 alles kann, wie ihr sie am besten spielt und welche Aufsätze, Setups und Loadouts am besten passen.

Was ist die AN-94 für eine Waffe? Das russische Sturmgewehr wirkt ein wenig wie eine Mischung aus der berühmten AK-47 und der M4A1 und siedelt sich auch grob zwischen diesen beiden Waffen an. Geplant war das Gewehr im echten Leben ursprünglich als Ersatz für die AK-47, hat sich aber nie durchgesetzt.

In Call of Duty ist sie eine der Waffen, die mit Season 5 von Modern Warfare und Warzone ins Spiel gekommen sind.

Wie bekomme ich sie? Während Season 5 lässt sich die AN-94 durch den Battle Pass freispielen (auf Stufe 31). Anschließend wird sie vermutlich über eine Challenge zu bekommen sein, wie alle anderen Battle-Pass-Waffen bisher auch.

Die AN-94 im Battle Pass.

Wie stark ist die AN-94? Die Werte der AN-94 liegen zum größten Teil im Mittel der Sturmgewehre. Allerdings hat sie in der TTK („Time to Kill“) einen der besten Werte aller automatischen Waffen im Spiel:

Feuerrate: etwa 1.800 Schuss pro Minute für die ersten beiden Kugeln, anschließend 571

Schaden (auf den oberen Torso): 34 (bis ca. 21 m Distanz), 27 (bis ca. 33 m), 25 (bis ca. 42,5 m) 22 (ab 42,5 m)

Benötigte Kugeln für eine Tötung (auf den Torso): 3-5, je nach Distanz

TTK (bei Torso-Treffern): 110 ms (bis ca. 21 m Distanz), 215 ms (bis 42,5 m), 320 ms (ab 42,5 m)

TTK (im Einzelfeuer-Modus): 175 ms (bis ca. 21 m Distanz), 235 ms (bis 42,5 m), 350 ms (ab 42,5 m)

Nachladezeit: 1,52 Sekunden (1,12 Sekunden mit Fingerfertigkeit)

Die AN-94 hat eine Besonderheit: Die ersten beiden Kugeln beim Eröffnen des Feuers kommen bei der AN-94 nahezu gleichzeitig aus dem Lauf. Das bedeutet, dass sie mit einer Geschwindigkeit von weit über 1.000 Schuss pro Minute abgefeuert werden.

Das lässt sich wiederholen, hat aber eine Verzögerung von einigen Millisekunden. Auf diese Weise könnt ihr mit den ersten Schüssen Gegner aber extrem schnell auf die Bretter schicken. Erst danach wird die AN-94 wieder langsamer.

Durch den Einzelfeuer-Modus feuert ihr diese zwei Kugeln mit jedem Betätigen des Abzugs ab. Das ist zwar etwas langsamer, als es manuell zu machen, dafür habt ihr so mehr Kontrolle über die Waffe.

Die besten Aufsätze und Setups für die AN-94

Wie modifiziere ich die AN-94 am besten? Das Waffenschmied-Feature bietet euch die Möglichkeit, die AN-94 nach euren Wünschen anzupassen. Das solltet ihr auch, denn sie ist in ihrer Basis-Ausführung eher am unteren Ende der Sturmgewehre anzusiedeln – trotz relativ guter Werte in einigen Bereichen.

Unsere Setups geben euch einige Vorschläge, wie ihr die Waffe umbauen könnt. Für weitere Anregungen findet ihr hier ein Setup für die AN-94 vom Sturmgewehr-Profi Octane.

Setup 1: Multiplayer 6v6

Visier: Mini-Reflexvisier Solozero

Schaft: FSS Nahkampf-Schaft

Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin oder Laser: Taktischer Laser, wenn ihr im Einzelschuss spielt.

Griff: FSS Nahkampf-Schaft

Das Mutliplayer-Setup mit Werten.

Das Setup eignet sich vor allem für Begegnungen auf mittlere Reichweite, wie sie auf den meisten Karten im Multiplayer von Modern Warfare zu finden sind. Insbesondere taktische Modi wie Cyberangriff sind ideal. Es geht einen Mittelweg zwischen Stärke auf Distanz und Mobilität.

Für die Warzone lässt sich dieses Setup ebenfalls nutzen, allerdings solltet ihr dann eher auf den Kampf in Stadt-Gebieten gehen, ohne euch dabei in Häuser treiben zu lassen. Aus nächster Nähe seid ihr zwar stark, aber vermutlich Schrotflinten und Maschinenpistolen unterlegen.

Setup 2: Warzone/Bodenkrieg

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: AN-94 Fabrik X-438mm

Laser: Taktischer Laser

Visier: VLK 3,0x-Visier

Munition: 60 oder 45 Schuss

Das Warzone-Setup mit Werten.

Dieser Build ist eher auf größere Distanzen ausgelegt und ist hier selbst auf lange Reichweiten noch genau und tödlich. Für große Maps wie Bodenkrieg oder 10v10 im Multiplayer und insbesondere für Warzone könnt ihr dieses Setup für die AN-94 einsetzen.

Ihr verzichtet dabei auf Mobilität zugunsten von Präzision und Reichweite. Das macht euch stark im Kampf auf dem offenen Feld und auch in Stadt-Gebieten, aber äußerst anfällig auf kurze Distanzen. Ihr solltet auf keinen Fall Feinde in Häuser verfolgen.

Setup 3: Run & Gun

Lauf: AN-94 Fabrik 330mm

Laser: Taktischer Laser

Visier: Mini-Reflexvisier Solozero oder Extra: Fingerfertigkeit

Schaft: Faltschaft

Griff: Gemustertes Griffband

Das „Run & Gun“-Setup mit Werten.

Mit diesem Build baut ihr die AN-94 in eine Art stärkere Maschinenpistole um, ähnlich wie es die geheime AK-74u für die AK-47 ist. Ihr geht dabei voll auf Mobilität, also das komplette Gegenteil zum Warzone-Build, und nutzt aus, dass eure ersten Schüsse den Lauf quasi sofort verlassen.

Damit baut ihr auf der schnellen TTK der Waffe auf kürzeste Distanz auf. Der Nachteil ist allerdings, dass Maschinenpistolen noch immer etwas schneller sind als ihr, was die Bewegung und das Anvisieren angeht.

Kimme und Korn („Iron Sights“) bei der AN-94 kommen bei vielen Spielern nicht gut an. Sie sind klobig und versperren die Sicht, was ein Visier fast unerlässlich macht, obwohl starke Spieler bei anderen Waffen lieber darauf verzichten. Für einen reinen „Run & Gun“-Stil ist das nicht optimal, kann aber durchaus Erfolg haben.

Der YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce hat einige dieser Setups ebenfalls vorgestellt und einige weitere interessante Details zur AN-94 vorzuweisen. Sein Video haben wir hier für euch eingebunden:

So baut ihr das beste Loadout mit der AN-94

Diese Loadouts eignen sich am besten: Zu jedem der Setups gibt es noch Zweitwaffen, Extras und Ausrüstung, die den Spielstil optimal ergänzen. Wir haben euch einige Beispiel-Klassen für jedes unserer Setups zusammengestellt.

Loadout 1: Multiplayer 6v6

Zweitwaffe: Beliebig – Die Renetti als beste Pistole eignet sich hier gut

Extras: KRD, Geist und Aufdrehen

Primäre Ausrüstung: C4

Sekundäre Ausrüstung: Stim oder Herzschlagsensor (in Warzone)

Feldaufrüstung: Totenstille

Das Multiplayer-Loadout in der Übersicht.

Für den Multiplayer ist Totenstille der Schlüssel zum Spielstil mit diesem Loadout. Ihr versucht, sie so oft wie möglich einzusetzen, um Gegner zu überraschen und zu überrennen. Für das Battle Royale solltet ihr auf jeden Fall den Herzschlagsensor mitnehmen, da dieser der beste Ausrüstungsgegenstand in Warzone ist.

Loadout 2: Warzone/Bodenkrieg

Zweitwaffe: Rytec AMR oder eine beliebige Pistole

Extras: Kaltblütig, Overkill oder Geist und Eifrig

Primäre Ausrüstung: C4

Sekundäre Ausrüstung: Herzschlagsensor

Feldaufrüstung: Taktikeinstieg, mobile Deckung oder Trophy-System

Das Warzone-Loadout in der Übersicht.

Die Rytec AMR als Zweitwaffe macht euch auf großen Maps und in der Warzone zu einem Gegner, mit dem sich niemand gerne auf Distanz anlegen will und der selbst beim Stürmen Probleme gegen die AN-94 bekommen kann.

In Warzone könnt ihr allerdings auf Overkill verzichten, wenn ihr wollt, und euer Loadout erst dann kaufen, wenn ihr bereits ein starkes Scharfschützengewehr gefunden habt, das ihr einwechseln könnt. So spart ihr euch einen vergleichsweise schwachen Perk.

Loadout 3: Run & Gun

Zweitwaffe: Renetti oder eine beliebige Nahkampf-Waffe. Wie gut die neuen Doppel-Kodachis sind, haben wir in unserem Special für euch analysiert.

Extras: Eiltempo oder KRD, Geist und Fährtenleser

Primär: Wurfmesser oder Semtex

Taktik: Stim

Feldaufrüstung: Totenstille oder Munitionskiste

Das „Run & Gun“-Setup in der Übersicht.

Das „Run & Gun“-Loadout setzt voll auf Geschwindigkeit und darauf, den Gegner zu überraschen und zu überrennen. Darum könnt ihr es sogar mit dem Wurfmesser spielen, da ihr dieses relativ leicht nutzen könnt, um Gegner zu erledigen, wenn ihr gerade nachladen müsst.

Besonders auf den beliebten und schnellen Maps Shipment und Shoot House kann das Loadout gut funktionieren. Hier eignet sich KRD allerdings eher als Eiltempo, damit euch Explosiv-Waffen nicht sofort töten. Der KRD-Perk gilt übrigens als einer der stärksten.

Vor- und Nachteile der AN-94

Pro Interessanter und anpassbarer Spielstil

Einzigartige Fähigkeit, zwei Schüsse quasi gleichzeitig abzufeuern

Eine der besten TTK von allen automatischen Waffen (in Basis-Ausstattung) Contra Kimme und Korn stark in der Kritik, ein Aufsatz-Slot ist damit quasi immer belegt

Für Warzone nur bedingt geeignet

Keine Einsteiger-Waffe, verzeiht kaum Fehler – Die ersten Schüsse müssen treffen

AN-94 im Vergleich mit anderen Sturmgewehren

Wie stark ist die AN-94 im Vergleich? Die AN-94 landet im mittleren bis unteren Bereich im Vergleich mit anderen Sturmgewehren. Sie ist mit ihren Werten zwar ziemlich genau im Mittel und mit der TTK sogar absolut an der Spitze, jedoch verliert sie ihre Wirksamkeit recht schnell, wenn ihr sie nicht perfekt spielt. Außerdem eignet sie sich als Allrounder nicht so sehr wie etwa die M4A1.

CoD Warzone: Alle 11 Sturmgewehre im Vergleich – Eins ist klar das beste

Waffen wie die AK-47 dürfte sie in den meisten Bereichen dennoch ausstechen. Die AK ist schlicht zu ungenau und zu schwer zu beherrschen, um wirklich eine Konkurrenz zur AN-94 darzustellen. Für Liebhaber dürften beide Waffen aber etwa auf der gleichen Stufe stehen.

Der YouTuber JGOD übrigens ist der Meinung, dass die AN-94 für die Warzone vollkommen ungeeignet ist, da sie in vielen Bereichen nicht gut genug ist. Er denkt, dass andere Waffen schlicht besser sind. Seine Einschätzung seht ihr hier im Video:

Welche anderen Sturmgewehre lohnen sich? Die M4A1 und die Grau sind wohl die besten Alternativen zur AN-94. Allerdings gibt es ein Gewehr, das sich ähnlich spielt wie die AN-94 und so etwas wie eine verbesserte Version von ihr ist: Die CR-56 AMAX.

Die AMAX, auch bekannt unter dem Namen Galil, ist quasi eine „gezähmte AK-47“, die deren Stärke übernommen hat, aber die Schwächen besser ausgleichen kann. Das, was die AN-94 ursprünglich auch tun sollte. Details dazu findet ihr in unserem ausführlichen Guide zur CR-56 AMAX für Modern Warfare und Warzone.