CoD MW 2 sperrt auf Steam eine coole Funktion, die Spielern viel Geld sparen kann

Nur wenige Tage nach dem Launch von Call of Duty: Modern Warfare 2 wurde die Funktion „Family Sharing“ auf Steam deaktiviert. Hier könnt ihr nachlesen, was die Funktion ist und wie CoD-Spieler auf den Wegfall reagierten.

Call of Duty: Modern Warfare 2 launchte als neuester Teil der bekannten Shooter-Reihe am 28. Oktober 2022 auf Steam. Zunächst war die Funktion des „Family Sharings“ möglich. Doch nur wenige Tage später, am 31. Oktober 2022, wurde sie deaktiviert – die Spieler reagieren negativ auf den Wegfall.

Hier seht ihr ein Video mit den wichtigsten Änderungen in CoD Modern Warfare 2:

Das hat es mit dem Family Sharing in CoD MW 2 auf sich

Was ist Family Sharing auf Steam? Die Funktion Family Sharing wurde 2014 auf Steam implementiert. Sie ermöglicht mehreren Personen eines Haushalts den Zugriff auf gemeinsame, gespeicherte Spiele.

Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass man nicht mehrere digitale Versionen eines Spiels benötigt, sondern alle Mitglieder auf eine Kopie zugreifen können – damit spart man sich natürlich einiges an Geld.

Alle Personen können sich eigene Accounts einrichten, sodass jeder über einen eigenen Zugang verfügt. Bis zu 5 Personen können im Family Sharing Zugriff auf die Spiele haben.

Gibt es Einschränkungen? Das Family Sharing funktioniert nicht in allen Spielen auf Steam. So heißt es in den FAQs auf die Frage hin, ob man mit sämtlichen Spielen die Funktion auf Steam nutzen könnte:

Nein, aufgrund technischer Beschränkungen sind einige Steam-Spiele und -Inhalte möglicherweise nicht für die gemeinsame Nutzung verfügbar. Spiele oder Inhalte, die den unten aufgeführten Kriterien entsprechen, können nicht zwischen Konten freigegeben werden. Spiele, für die ein zusätzlicher Schlüssel eines Drittanbieters, ein Konto oder ein Abonnement erforderlich ist, um spielen zu können

Frei zugängliche Spiele und jeglicher gekaufter DLC für diese Spiele

Kostenlose DLCs für ein Spiel

Spiele oder DLC, die in Ihrer Region oder in der Region des Leihnehmers eingeschränkt sind

Spiele, für die der Besitzer ein VAC- oder Spielverbot hat

Basisspiele, die der Entleiher bereits besitzt

Spiele, die das Betriebssystem des Leihnehmers nicht unterstützen

Spiele, die der Besitzer (automatisch) durch die Zugehörigkeit zu einem Steamworks-Partnerkonto hat.

Unter den ersten Punkt der Kriterien fällt nun anscheinend auch der neuste Ableger der CoD-Reihe.

Was ist jetzt die Situation mit CoD MW 2? Zum Launch des Shooters auf Steam, am 27. Oktober 2022, war das Family Sharing noch aktiviert. Über die Webseite steamdb. info sieht man jedoch, dass am 31. Oktober 2022 eine Änderung an CoD MW 2 auf der Plattform vorgenommen wurde: Das Family Sharing wurde deaktiviert.

Damit kann sich jetzt nicht länger ein Haushalt eine einzelne Spielversion des Shooters teilen.

Wie reagiert die Community auf den Wegfall des Family Sharings in CoD MW 2? Auf Reddit diskutiert die Community das deaktivierte Family Sharing im Shooter. Viele schimpfen über die Änderung und wünschen sich das Feature zurück. Einige meinen, sie hätten sich das Spiel gerade für Familienmitglieder, wie den Bruder oder den Cousin geholt und ärgern sich jetzt.

Was haltet ihr davon, dass das Family Sharing in CoD MW 2 abgeschaltet wurde? Habt ihr das Feature sogar aktiv genutzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Hier findet ihr einen genialen Trick, wie in Waffen von CoD MW 2 in Rekordzeit leveln könnt – aber ihr müsst mutig sein.