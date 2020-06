CoD MW & Warzone bringt frostige Skins mit brutalen Effekten

Call of Duty: Modern Warfare & das Battle Royale Warzone verkaufen jetzt fiese Skins, mit denen ihr eure Gegner bei einem Kill brutal einfriert. Schaut euch an, wie das aussieht und was die guten Stücke kosten.

Was sind das für Skins? Mit dem Start der Season 4 bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone bekamen die Spieler Zugriff auf neue Maps, frische Warzone-Mechaniken und einen prallgefüllten Battle Pass. Doch auch der Echtgeld-Shop hat ein paar neue Highlights.

Ganz vorn mit dabei, das neue Skin-Bundle „Wendigo“. Hier kriegt ihr einen Operator-Skin für Krüger, ein paar Cosmetics und zwei frostige Waffen-Blaupausen:

Psychose – Sturmgewehr FN Scar 17

Böses Manifest – Maschinenpistole Striker 45

Beide Blaupausen bringen einen neuen Effekt ins Spiel, das Kryo-Zerstückeln. Killt ihr einen Gegner, fällt der nicht einfach nur um, sondern seine Gliedmaßen gefrieren zum Teil und brechen dann ab. Ein brutaler Effekt, der von einer frischen Brise begleitet wird.

Das komplett Wendigo-Bundle gibts für 2.400 CoD-Points.

Wendigo-Bundle lässt Feinde gefrieren

Wie sieht das aus? Der YouTuber „Hollow“ hat sich das Paket gegönnt und ging damit eine Runde auf die Jagd. Er hatte es aber nicht auf diesen Effekt abgesehen, sondern fand das Bundle an sich ganz cool. Als er dann seine ersten Kills setzt, ist er begeistert. Bei Minute 1:56 seht ihr einen dieser frostigen Kills:

Der YouTuber „Hollow“ war bei seiner ersten Runde mit den Skins sichtlich überrascht und amüsiert.

Vor dem Kill bringt der Effekt zwar nichts, doch es ist eine lustige Spielerei für Fans von „Dismemberment“ in Shootern. Das neue Feature folgt zwar nicht grade dem realistischen Ansatz, den Modern Warfare fährt, doch das machen die Tracer-Packs auch nicht unbedingt. Die Laser-Kugeln stehen übrigens unter Pay-2-Win-Verdacht.

Lohnt sich das Bundle? Das Wendigo-Bundle kostet 2.400 CoD-Points und damit etwas mehr als 20 Euro. Insgesamt erhaltet ihr 10 Items:

Krüger-Winter-Skin

frostige Scar-Blaupause

coole Striker-Blaupause

Vollstrecker Wegfahrsperre

Messer-Skin in Form eines Eispickels

Yeti-Talisman

Krüger-Voice-Line

eisige Visitenkarte

lustiges Emblem

und ein erfrischendes Spray

Gefällt euch der Stil und spielt ihr gern mit den Waffen, habt ihr hier ein richtig starkes Bundle. Der Vollstrecker lässt euch mit einem weißen Schneewolf, oder so etwas Ähnliches, angreifen. So kriegt ihr zusätzlich zu den brutalen Gefriereffekten eine weitere Besonderheit, die es so bisher noch nicht in Modern Warfare gab.