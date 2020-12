Neues Update von CoD Cold War bringt endlich mehr Waffen-XP – Patch Notes

Am 30. November spielte Call of Duty: Black Ops Cold War ein kleines Update auf die Server, das an den Waffen-XP schraubte. Zudem verschwindet ein fieser Glitch von der Kult-Map Nuketown.

Wie und wo bekomme ich jetzt mehr Waffen-XP? Ab sofort und überall! Treyarch veröffentlichte in einem Blogeintrag die englischen Patch Notes (via treyarch.com) des kleinen Updates vom 30. November und erklärt, dass ihr jetzt im Multiplayer, sowie im Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War mehr Erfahrungspunkte für eure Waffen kassiert:

Vom heutigen Tag an werdet ihr eure Waffen schneller aufleveln und Aufsätze schneller freischalten, als mit der vorherigen, normalem Rate. Das gilt für beides: MP und Zombies. Treyarch im Update-Blog

Die Entwickler gehen zwar nicht im Detail darauf ein, wie sie an der Rate geschraubt haben. Doch die Änderung dürften viele Spieler begrüßen, da es doch sehr lange dauert, eine Waffe auf die maximale Stufe zu bekommen. Schon mit dem letzten Update konntet ihr euch mehr XP erspielen, aber nur in einem bestimmten Modus.

Das Update bietet noch weitere kleine Änderungen. Die Details findet ihr hier auf MeinMMO.

Cold War: Update am 30.11.

Muss ich irgendwas runterladen? Bei dem Patch handelt es sich um ein kleines Ingame-Update und es spielt sich von selbst auf, wenn ihr Cold War startet. Das dürfte nur wenige Augenblicke dauern und erfordert keinen Download oder Installation von euch.

Was hat sich mit dem Update noch getan? Die weiteren Fixes des Patches betreffen noch einmal die Waffen-XP und einen fiesen Glitch auf Nuketown:

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass ihr im Zombie-Modus in Solo-Matches und in höheren Runden zu wenig Waffen-XP bekommen habt

Außerdem behob der Patch ein Waffen-XP-Problem mit der Napalm-Munition im Zombie-Modus

Auf der Nuketown-Map wurde ein Bereich geschlossen, der es erlaubte, außerhalb des Spielfeldes zu überleben

Nicht ganz eine Woche nach dem Release der neuen Map Nuketown verschwindet der Out-of-Bounds-Glitch schon aus dem Spiel. Soldaten nutzten hier die Mechaniken eines alten Nuketown-Tricks, der leider auch die Spieler außerhalb der Map laufen ließ.

Season 1 startet am 10. Dezember

Wie geht’s bei Cold War weiter? Noch etwas mehr als eine Woche und die erste Season von Black Ops Cold War startet am 10. Dezember. Das spült frischen Content in die Playlist und verbindet 3 CoDs auf einzigartige Weise miteinander. Denn Warzone, CoD MW und Cold War teilen sich dann ihr Fortschritts-System.

Ab dem 10.12. ist es egal, welches Call of Duty ihr von diesen dreien spielt. Euer Fortschritt zählt immer – für euren Rang und den Battle Pass. Die Warzone bekommt sogar Waffen von Cold War. Hier erfahrt ihr mehr über die Zusammenlegung von Cold War, Warzone und CoD MW.

Wenn ihr bis dahin in Call of Duty: Black Ops Cold War mal etwas Neues ausprobieren wollt und noch nicht im Zombie-Modus unterwegs ward, dann solltet ihr das Koop-Abenteuer mal ausprobieren. Hier gibt es viele versteckte Rätsel und unzählige Untote, die sich in euren Kugelhagel werfen. MeinMMO hat für euch einen einfachen und Spoiler-freien Guide erstellt, der euch beim Einstieg hilft.