CoD Cold War: Update lässt euch Waffen schneller leveln – Nur in einem Modus

Das Waffen-Leveln in Call of Duty: Black Ops Cold War nimmt ordentlich Zeit in Anspruch. Mit einem neuen Update geht es jetzt etwas schneller, doch ihr müsst den richtigen Modus spielen.

Welcher Modus bringt nun mehr Waffen-Level? Ihr könnt eure Waffen nun im PvE-Modus „Zombies“ schneller auf höhere Stufen leveln.

Mit einem Update am 25. November überarbeiteten die Entwickler bei Treyarch eigentlich einen Exploit, der Spieler während 2XP-Events mehr XP als gewollt auf die Waffe schob. Doch die Entwickler veränderten gleich komplett das Waffen-Leveln im Zombie-Modus und meinen, das ginge hier jetzt spürbar schneller:

Ein Problem wurde behoben, das es Spielern erlaubte, mehr Waffen-XP zu sammeln, als es in Zombies während 2XP-Events vorgesehen war. Der Fix enthält auch generelle Waffen-XP-Optimierungen, was zu einem schnelleren Waffen-Leveln in Zombies führt.

Die Entwickler gehen nicht im Detail darauf ein, warum es schneller geht oder wie viel mehr XP der Zombie-Modus jetzt bringt. Doch offenbar sehen die CoD-Macher die Beschwerden der vielen Spieler, die sich über zu langsam fortschreitende Waffen-Stufen beschweren.

Cold War: Update am 25.11. – Weitere Patch Notes

Das Update vom 25. November hat jedoch noch mehr zu bieten. Die Entwickler schraubten an Stabilitätsproblemen:

Ein Problem mit Abstürzen im Spielmodus „Stellung“ wurde behoben

Es kam manchmal zu Abstürzen, wenn man den Ping benutzt hat

Beim Laden in ein Multiplayer-Match gab es ein Problem, das zu Abstürzen führen konnte

Auch bei diesen Punkten geht Treyarch nicht weiter ins Detail, doch es sind wieder mindestens 3 Gründe für Spiel-Crashes aus Cold War verschwunden. Ein großes Update am letzten Wochenende (20. November), beseitigte ebenfalls schon 20 solcher Probleme und änderte 12 Waffen.

Abschließen brachte das Update noch einen weiteren Spielmodus für die neue Chaos-Map „Nuketown“:

Hardcore Nuketown 24/7 wurde bei der Auswahl „Schnelles Spiel“ hinzugefügt

Hardcore-Spieler müssen nun nicht mehr die normalen Modi ertragen, wenn sie sich auf der kleinen Map ins Chaos stürzen wollen. Die kompletten Patch Notes könnt ihr auf Englisch im Treyarch-Blog nachlesen.

Was geht sonst bei Cold War? Mit Nuketown kam am 24. November die erste neue Map nach dem Release. Richtig los geht es aber erst am 10. Dezember und das nicht nur für das neue Black Ops, sondern auch Warzone und CoD MW machen mit.

Denn mit dem Start von Season 1 am 10. Dezember fusionieren die Level-Systeme der 3 CoDs. Egal, welches CoD ihr zockt, alles zählt für euren Level-Fortschritt und bringt euch Punkte im großen Prestige-System, das euren Fortschritt über mehrere Seasons zeigt.

In der Warzone könnt ihr dann sogar Waffen aus Cold War und CoD MW verwenden und leveln. Ob das mit einem Schlag passiert oder gestaffelt, ist bisher aber noch nicht bekannt. Hier könnt ihr nachlesen, was euch sonst in der ersten Season von Cold War erwartet.