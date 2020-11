CoD Cold War: Neues Update 1.06 ändert 12 Waffen – Patch Notes

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Es wird spannend zu sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten fortführt. Habt ihr noch weitere Fragen zum neuen CoD, schaut in unserem FAQ zu Cold War vorbei. Hier klärt MeinMMO wichtige Fragen, zum Beispiel zu Crossplay oder kommenden Content.

Die Liste hier gibt nur einen Ausschnitt der wichtigsten Inhalte wieder. Für einen vollen Einblick schaut euch die kompletten Patch Notes auf Englisch auf treyarch.com an. Die Änderungen sind wirklich umfangreich und beseitigen massig Fehler, die Spieler in der ersten Woche seit Release entdeckten.

Auch bei den Scorestreaks hat sich so einiges geändert und besonders bei den benötigten Punkten setzen die Entwickler an.

Was ist das los bei CoD? Entwickler Treyarch macht in der ersten Woche nach Release gleich klar, dass ihr Tempo bei Waffen-Anpassungen deutlich höher ist, als beim Vorgänger Modern Warfare .

Am Freitagabend (20. November) ging ein großer Patch für Call of Duty: Black Ops Cold War online. MeinMMO zeigt euch die umfangreichen Patch Notes, inklusive der Änderung von 12 Waffen und massig Bug-Fixes.

