In Call of Duty: Black Ops Cold War hat die neue Map Nuketown ’84 einen fiesen Glitch, der für unfaire Kills sorgt. Das Dilemma basiert auf einem alten Trick, der in früheren Nuketown-Maps schon nutzbar war.

Um was für einen Trick geht es? Die neue Map Nuketown aus dem Multiplayer von Cold War ist die mittlerweile 8. Version der Map, die schon in zig CoD-Spielen vorkam.

In einigen dieser Maps aus der Vergangenheit gab es einen Trick, mit dem man den Scorestreak des ferngesteuerten Bombenautos (RC-XD) durch verborgene Pfade auf einer kleinen Rennstrecke um die Map herum ins Spawngebiet der Gegner fahren konnte. Ein User auf reddit zeigt es hier:

Allerdings erlaubt die aktuelle Nuketown-84-Map noch, dass Spieler eine Form dieses Wegs gehen können, was klar nicht im Sinne der Entwickler sein dürfte.

Alter Trick wird zu Spiel-bedrohendem Glitch

Das macht der Glitch: Laut der Seite Dexerto haben deren Mitarbeiter einen Weg gefunden, sich durch den Rand der Map zu glitchen. Von dort aus kann man wohl direkt in das Startgebiet der Gegner gehen und dort leichte Kills abfarmen. Bis der Gegner da reagiert, hat man womöglich einen wertvollen Vorsprung.

Wie der Glitch genau funktioniert, werden wir euch hier allerdings nicht erklären. Nutzt bitte solche unfairen Vorteile nicht, denn es ist euren Gegner gegenüber nicht gerecht und kann sogar zum Bann führen. In nächster Zeit solltet ihr an den äußeren Spawnpunkten jedoch ein wenig vorsichtiger sein und auf ungebetene Gäste aus der Nachbarschaft achten.

Die Entwickler dürften diesen derben Glitch auch hoffentlich bald mit einem Hotfix ändern. Dann ist vielleicht auch ein Bug in einer anderen Map Geschichte. Denn in der Map Moskau in CoD Cold War gibt es tödliche Fenster, in denen ihr unrettbar feststecken könnt. Dann hilft nur der Tod, der euch aus dieser misslichen Lage befreien kann.