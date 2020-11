Vorsicht vor diesem Fenster in CoD Cold War – Der Ausweg ist nur der Tod

In Call of Duty: Black Ops Cold War lauert auf der Moskau-Map eine tödliche Gefahr, die schlimmer ist als jede Kalaschnikow – sowjetische Fenster des Todes! Wie diese Todesfallen funktionieren und wie ihr ihnen entgeht, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was hat es mit den Fenstern in Moskau auf sich? Eine der Maps im Multiplayer-Modus in Cold War spielt in Moskau, der Hauptstadt der Sowjetunion. Dort kämpft ihr auf den Straßen vor sozialistischer Propagandakunst sowie in den Hallen eines Lenin-Denkmals.

Wenn der Kugelhagel zu dicht wird, gibt es zahlreiche Gebäude, in denen ihr Schutz suchen könnt. Unter anderem könnt ihr dazu durch Fenster hechten oder schlittern. Doch wenn ihr durch die Fenster gleiten wollt, dann passt auf, dass ihr auch durchpasst.

Denn auf dem großen Boulevard im Süden befindet sich am Ende ein rechteckiges Bürogebäude. Dort ist ein verlockendes Fenster auf Bodenhöhe, das gerade so aussieht, als wenn man durchkäme.

Tut man aber nicht. Wer dennoch durch die Fensteröffnung schlittern will, bleibt dauerhaft darin stecken.

Moskau ist voller tödlicher Türen und Fenster

Was kann man machen, wenn man feststeckt? Wer im Fenster steckt, ist ein wehrloses Opfer, das jeder aus sicherer Distanz abknallen kann. Eine Befreiung ist nicht möglich. Der einzige Ausweg ist der Tod. In einem reddit-Video bleibt User goodmorningvietnam01 im Fenster stecken und nachdem er vergeblich versucht hat, sich zu befreien, zückt er frustriert einen Molotow-Cocktail und setzt sich selbst in Brand, damit er wieder frei und ungebunden respawnen kann.

Link zum Reddit Inhalt

Damit euch diese demütigende Situation erspart bleibt, solltet ihr also alle Fenster auf Bodenhöhe meiden und nicht durchrutschen. Zumindest so lange die Entwickler diese Sache nicht fixen, denn laut Fans auf reddit sei das Fenster eigentlich als passierbar gedacht, aber durch einen Bug würde man feststecken.

Wo lauert noch Feststeck-Gefahr? Das Fenster ist nicht die einzige Todesfalle in Moskau. Der Pro-Gamer FormaL will in der Mitte der Map eine Glastür passieren und schlägt sie dazu ein. Als er jedoch durch den leeren Türrahmen steigen will, bleibt er ebenfalls stecken und kommt nicht mehr raus. Zum Glück hilft ihm ein Kamerad mit einem freundlichen Fausthieb aus und boxt ihn sprichwörtlich aus der Bredouille.

Link zum Twitch Inhalt

Es scheint also, als wenn Moskau noch voller Bugs und Gefahren steckt und die Entwickler sich die Map nochmal anschauen sollten. Die Entwickler nehmen aber wohl das Balancing und die Weiterentwicklung des Spiels ernst und haben bereits in einem großen Update Probleme wie die viel zu mächtige Maschinenpistole MP5 generft. Gut möglich, das im nächsten Patch auch Bugs auf den Maps behoben werden.