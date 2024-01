Steam: In einem gefeierten Horror-Spiel jagt euch eine gruselige Lokomotive – Kostet gerade nur 6 €

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Ich wollte mir in New Cycle nur kurz das Tutorial ansehen, dann habe ich 5 Stunden lang 2 Städte gebaut

Daneben könnt ihr euch weitere nützliche Gadgets verdienen, indem ihr den Inselbewohnern helft. Am Ende müsst ihr dem Schrecken der Spinnen-Lokomotive endgültig ein Ende bereiten und sie in einem Duell besiegen.

Wie sieht das Gameplay in Choo-Choo Charles aus? Während ihr also mit eurem Zug die Insel erkundet, müsst ihr immer wachsam bleiben, damit euch die Horror-Lokomotive nicht erwischt.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Denn das Design der Grusel-Lok wurde in erster Linie durch die Horror-Animationen von Thomas der Lokomotive inspiriert, der ursprünglich in einer harmlosen Kinderserie vorkam. (via YouTube )

Was ist Choo-Choo Charles für ein Spiel? In Choo-Choo Charles werden vor allem Zugfans auf ihre Kosten kommen – und Thomas die Lokomotive nie wieder mit den gleichen Augen sehen können.

Choo-Choo Charles ist ein Spiel auf Steam , in dem ihr euch vor einer gruseligen Spinnen-Lokomotive in Acht nehmen müsst. Gerade bekommt ihr es um 69 % reduziert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to