Die Events zum Jubiläum von Diablo 4 bringen starke Boni ein, aber Spieler meinen: Bei einer Sache hat Blizzard gepennt

In Diablo 4 laufen aktuell Geburtstags-Events, die euch starke Boni und coole Skins verschaffen. Spieler meinen jedoch, dass die Entwickler eine Chance verpasst haben, was die Weltbosse betrifft.

Was sind das für Events? Am 6. Juni 2023 hatte das ARPG seinen Release und zu diesem Anlass finden in Diablo 4 aktuell zwei Events statt. Der „Marsch der Goblins“ schmeißt mehr Schatzgoblins ins Spiel, die gleichzeitig auch mehr Beute dabei haben. Zusätzlich verschafft euch der „Segen der Mutter“, der zweite Teil des Events, zwei starke Boni, die noch bis zum 20. Juni laufen:

25 % mehr Erfahrung

50 % mehr Gold

Auf Reddit feiern die Spielerinnen und Spieler vor allem die kostenlosen Skins, die sie aktuell im Shop abholen können. Andere schreiben auf Reddit, sie finden es besonders cool, dass Schatzgoblins zur Zeit Loot-Taschen droppen – das würden sie sogar gerne beibehalten. Was die Weltbosse in Diablo 4 angeht, haben die Entwickler jedoch gepennt, finden manche Spieler.

„Knorzer sollte mehr Lebenspunkte bekommen“

Wo haben die Entwickler gepennt? Auf Reddit merkt der Nutzer „SilverKnight05“ am 11. Juni an, Blizzard habe beim Jubiläums-Event mit den Weltbossen eine Chance verpasst. Das treffe für ihn besonders bei Knorzer zu.

Dazu schreibt er: „Ich erinnere mich an die Zeit vor Season 1, als wir alle 10 Minuten damit verbracht haben, den Boss zu töten. In zufälligen Abständen tauchten dabei Schatzgoblins auf und rannten herum. Das hat so viel Spaß gemacht.“

Jetzt, wo die Spielercharaktere so stark seien, könne man nicht mal mehr den Boss oder die dazugehörige Musik richtig erleben. Für das Event hätten die Entwickler die Lebenspunkte von Knorzer erhöhen sollen. Auch Schatzgoblins und „Schreine der Gier“ sollten dort regelmäßig auftauchen.

Weltbosse auf der Stufe von „Gequälten Echos“?

Was sagen andere Spieler dazu? Der Nutzer „CyberSolidF“ stellt auf Reddit fest: „Auf Weltstufe 3 sind [Weltbosse] tatsächlich ein interessanter Kampf. […] Weltstufe 4? Da sind normalerweise nach ein paar Sekunden tot.“ Und ein anderer Nutzer meint auf Reddit, Weltbosse sollten auf Weltstufe 4 Level 300 haben. Ein Nutzer antwortet: „[Level] 200 ist genug. Aber mit viel mehr und besserem Loot.“

Das würde den „Gequälten“ Versionen der Bosse entsprechen, die ihr mit Stygischen Steinen aus der Grube beschwören könnt.

Der Nutzer „dougie_fresh121“ schlägt vor, es sollte eine Art Portal geben, das Spieler zu der „Gequälten“ Version des Weltbosses bringe. Nutze man es nicht, kämpfe man einfach gegen die „normale“ Variante.

Was sagt ihr zu dem Event und insbesondere den Weltbossen? Findet ihr es gut, dass sie innerhalb von Sekunden umkippen, oder sollten ihre Lebenspunkte erhöht werden? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar. Mittlerweile haben die Entwickler die XP- und Gold-Boni für die Events in Diablo 4 mit einem Patch angepasst, aber der Weg dahin war ziemlich chaotisch.