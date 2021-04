Black Desert: Spieler meckern über Probleme beim Support – Das sagen die Entwickler

In diesem Jahr übernahm der Entwickler Pearl Abyss selbst den Vertrieb von Black Desert hier bei uns im Westen. Doch seitdem häufen sich die Beschwerden, vor allem über den Support. Wir haben uns die Situation angesehen und bei den Entwicklern angefragt, was los ist.

Was ist passiert? Pearl Abyss vertreibt seit dem 25. Februar das MMORPG Black Desert selbst. Schon im Vorfeld gab es skeptische Stimmen, die befürchteten, dass nach einem Wechsel der Support schlechter werden könnte.

Etwas mehr als ein Monat ist seit der Übernahme vergangen und inzwischen haben sich auch die Beschwerden bei uns deutlich erhöht. So gab es seitdem mehr als 15 reddit-Threads, in denen über den Support gemeckert wurde. Die Vorwürfe sind dabei sehr unterschiedlich:

Einige warten teilweise 14, 20 oder sogar mehr als 30 Tage auf eine Antwort vom Support (via reddit).

Andere beschweren sich über fehlende Sorgfalt. So wurde in einem Ticket eine Situation erklärt, die der Mitarbeiter anscheinend nicht aufmerksam gelesen hat. So bekam ein Spieler bei einem Boss keinen Loot, weil er in einem Bug gefangen war. Der Support-Mitarbeiter hingegen erklärte dem Nutzer, wie er sich überhaupt für Loot qualifiziert (via reddit).

In manchen Fällen ist der Support einfach nur strenger, als es zuvor der alte Publisher Kakao Games war. So wurde der Account eines Jungen gesperrt, der noch keine 16 Jahre alt war, was unter Kakao Games kein Problem war (via reddit).

Einige dieser Fälle wurden inzwischen gelöst, aber vor allem deshalb, weil die Leute mit ihren Tickets und Anliegen ins reddit und damit an die Öffentlichkeit gegangen sind.

Nachdem uns MeinMMO-Leser Waifu Janna auf die Situation aufmerksam gemacht hat, haben wir uns als Redaktion an Pearl Abyss gewandt. Die bestätigten uns, dass das Problem mit Support bekannt ist und daran gearbeitet wird.

Höchste Spielerzahlen seit Launch sollen Grund für das Problem sein

Was sagt Pearl Abyss? In einem Statement teilte uns der koreanische Entwickler mit, dass man sich zwar auf eine hohe Zahl von Support-Aufgaben vorbereitet habe, aber man am Ende von den höchsten Spielerzahlen seit Release überfordert wurde:

Wir haben uns ausgiebig auf den Service-Transfer vorbereitet und ein stark erhöhtes Aufkommen von Anfragen erwartet. Trotz dieser Vorbereitungen lag die leidenschaftliche Reaktion der Community auf den Transfer weit über unseren Erwartungen. Wir dürfen uns über den höchsten Stand an Spielern seit unserem offiziellen Launch vor fünf Jahren freuen. Seitdem sind nicht nur eine große Menge an Spielern zu BDO zurückgekehrt, wir haben auch viele neue Abenteurer willkommen geheißen.

Gleichzeitig versprachen sie uns, dass sie ihr Service-Team erweitern und entschuldigten sich für die Probleme:

Wir vergrößern derzeit unser Service-Team und arbeiten hart daran, die Bedürfnisse unserer Abenteurer zu erfüllen und ihnen den Customer Support zu bieten, den sie verdienen. Wir hoffen, dass wir dieses Problem sehr, sehr schnell behoben haben. Wir möchten unserer Community für ihre durchgehende Unterstützung und ihr Verständnis danken und entschuldigen uns vielmals für alle Unannehmlichkeiten.

Wann genau die Situation besser wird, wurde jedoch nicht verraten.

Der Publisher-Wechsel kam also mit einigen Problemen daher. Auch die Spieler hatten Aufwand, denn die Accounts mussten von einem zum anderen Anbieter übertragen werden.

Falls ihr das bisher nicht getan habt, solltet ihr euch beeilen. Accounts, die bis zum 31. Mai nicht übertragen wurden, werden dauerhaft gelöscht.

Warum gibt es so viele neue Spieler und Rückkehrer? In den letzten Monaten gab es mehrere Aktionen, die für neue Spieler und Rückkehrer interessant waren:

Habt ihr in letzter Zeit ebenfalls mit Black Desert angefangen? Oder habt ihr selbst Probleme mit dem Support gehabt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Wer wiederum noch mit Black Desert anfangen möchte, sollte am besten auf die nächste Season warten. Denn die eignen sich perfekt dafür, sagt auch der Spieler, der als erstes Level 66 in Europa erreicht hat: „Einstieg in Black Desert ist so gut wie nie zuvor“, sagt ein Hardcore-Spieler.