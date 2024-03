Ein neuer Shooter auf Steam hat starkes Movement und tolle Ideen – Aber eine Sache passt mir gar nicht

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat den kommenden Shooter Ascendant Infinity schon vor dessen Release auf Steam anspielen können. Der Titel verbindet einen neuen, eigenen Modus mit dem schnellen Movement von Apex Legends. Dennoch gab es eine Sache, die ihm gar nicht gefallen hat.

Was ist das für ein Spiel? Ascendant Infinity ist ein neuer Shooter, der auf Steam erscheinen wird und der einige Ähnlichkeiten zu Apex Legends aufweist. Trotzdem handelt es sich bei dem Spiel nicht um ein Battle Royale – stattdessen will Ascended Infinity einen ganz neuen, eigenen Modus bieten.

Es gab auch schonen einen Cinematic-Trailer zu Ascendant Infinity zu sehen, der wie das Intro einer 90er-Jahre Sitcom aufgebaut war. Generell nimmt sich der Shooter nicht allzu ernst.

Ascendant Infinity erschafft einen eigenen Modus, um kein weiteres Battle Royale zu sein

Worum geht es in dem Shooter? In Ascendant Infinity treten vier Teams bestehend aus drei Spielern gegeneinander an. Dabei verflogen die Kontrahenten das Ziel, sich einen sogenannten Biocore zu schnappen und in ihre Heimatbasis am Rande der Map zu bringen. Während ihr einen Biocore tragt, hat der Träger zudem besonder Fähigkeiten wie einen Super-Sprung. Diese können vor der Runde gewechselt werden.

Die anderen Teams müssen das verhindern und selbst einen Biocore ergattern. Im Verlauf des Matches könnt ihr insgesamt 3 Biocores auf der Map finden. Wenn ihr erfolgreich einen Biocore extrahiert, seid ihr noch nicht der feststehende Gewinner des Matches. Ihr könnt und müsst weiterhin mit den anderen Teams kämpfen und sie beim Extrahieren stören.

Wenn ihr innerhalb eines Matches von anderen Spielern eliminiert werdet, seid ihr nicht ausgeschieden und müsst auch nicht in einer Art Gulag antreten. Jeder Spiele hat eine begrenzte Anzahl an Respawns und kann sein Glück noch einige weitere Male versuchen.

Events und Gimmicks verändern das Spielerlebnis

Die Map von Ascendant Infinity verändert sich von Runde zu Runde. So findet ihr beispielsweise Loot wie stärkere Waffen an anderen Orten oder begegnet einem Event, das in der vorherigen Runde nicht ausgelöst wurde.

In meinen Anspielrunden hatte beispielsweise ein Team großen Spaß daran, immer wieder eine Art Artillerieschlag abzufeuern und ist zielstrebig zu dem Auslösepunkt gelaufen. In meinem Team hatte wiederum ein Spieler Freude daran, als riesige, mit Muskeln bepackte Eidechse durch die Gegend zu laufen und unsere Gegner zu vermöbeln.

Generell bietet die Spielwelt verschiedene Möglichkeiten, wie durch Spieler ausgelöste Ereignisse, um den Verlauf eines Matches zu beeinflussen.

Eine große NPC-Eidechse, die Loot dropt Eine große Eidechse namens Gorlizard, die gesteuert werden kann

Ähnlichkeit zu Apex Legends trotz deutlichen Unterschieden

Spielerisch hat mich Ascendant Infinity in erster Linie an Apex Legends erinnert, obwohl es kein Battle Royale ist und ihr in einem Match ein gänzlich anderes Ziel verfolgt. Besonders das schnelle Movement und das intuitive Gunplay kamen mir ähnlich vor.

Zudem könnt ihr überall auf der Karte bessere Versionen eurer Waffen finden. So ist eine orange Variante stärker als eine grüne. Auch bei den Schilden gibt es Unterschiede. Während ihr mit der Standardausrüstung nur eine Rüstungsplatte habt, bietet euch eine blaue Weste schon zweifachen Schutz. Auch das Prinzip kennen wir aus den verschiedenen Battle Royales.

Ein deutlicher Unterschied ist jedoch, was nach dem Tod mit eurem Loot passiert. Wenn euch ein Team ausschaltet, lasst ihr eure Ausrüstung auf den Boden fallen. Ihr könnt zwar respawnen, aber das coole Scharfschützengewehr, das ihr in einem Container gefunden habt, ist jetzt in den Händen eures Gegners.

Ihr seid allerdings nicht darauf angewiesen, Loot in Kisten zu finden. Bessere Ausrüstung könnt ihr auch erhalten, indem ihr NPCs wie überdimensionale Schnecken erledigt, die auf der Map umherlaufen. Eine übergroße Eidechse hat uns etwa eine Schlüsselkarte zu einem versteckten Raum fallen lassen, in dem dann wiederum ein Granatwerfer lag.

Ein Detail hat mir beim Test den Spaß geraubt

Das Konzept des eigenen Modus finde ich eigentlich gut. Ascended Infinity hat einen eigenen kreativen Ansatz und eine gute Idee, dennoch hat mich eine Sache beim Spielen sehr gestört: das Looten.

Ich mag Survival-Games, ich spiele gerne Loot-Shooter und auch in Rollenspiel nehme ich jede Kiste mit. Aber in einem PvP-Shooter will ich die guten Waffen nicht erst zufällig finden können. Ich will direkt mit dem auf meinen Spielstil angepassten Loadout in den Kampf ziehen.

Das Konzept, dass ich eine bessere Version der Waffe finden muss, gefällt mir schon im Battle Royale nicht. Das ist einer der Gründe, weshalb ich trotz des grandiosen Movements keinen Spaß an Apex Legends habe. Und auch mit Fortnite, Warzone oder PUBG konnte ich nie etwas anfangen.

Ich finde aber das Looten von Schilden und Schild-Regeneratoren noch viel ätzender. Wenn ich einen Gunfight verliere, weil der Gegner die doppelte Anzahl an Schilden hatte und mich deshalb viel weniger treffen musste als ich ihn, dann nervt mich das einfach.

Es gibt zwar auch die Möglichkeit, seine eigenen modifizierten Waffen mit ins Match zu bringen, doch um das ausgiebig zu testen fehlte mir in der Anspielsession leider die Zeit. Ich hoffe, davon kann ich mir zukünftig einen besseren Eindruck verschaffen.

Ascendant Infinity hat Potenzial, aber mein Geschmack ist es nicht

Ich mag den Modus, den Ascendant Infinity erschaffen hat und halte ihn für interessant. Mir gefällt nur leider das Looten der Waffen und Schilde nicht. Mir würde der Modus in einem klassischen Arena-Shooter besser gefallen. Ich möchte mir eine Waffe schnappen, sie modifizieren, und mich ohne Schilde ins Getümmel stürzen. Das Finden von besseren Schilden und das Wiederherstellen der Schildgesundheit ist nicht mein Fall.

Dennoch glaube ich, dass Ascendant Infinity durchaus Potenzial hat und einigen Spielern gefallen könnte. Das Movement und das Gunplay machen wirklich Spaß und wer ein Fan von Apex Legends ist, wird sich auch am Looten von Waffen oder Schild-System nicht stören.

Bis zum Release von Ascendant Infinity dauert es jedoch noch etwas. Bis dahin könnt ihr aber mal wieder in The Finals hineinschauen: Wir haben Season 2 des Steam-Hits The Finals gespielt – Lohnt sich die Rückkehr?