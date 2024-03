Ready Player One bekommt sein eigenes Battle Royale und vereint eure liebsten Franchise im Kampf

Nach seinem Erfolg mit Ready Player One wagt Autor Ernest Cline den Sprung in die Spielebranche. Ein erster Trailer kündigt jetzt das neue Battle Royale an, welches euch eine Multiverse-Erfahrung verspricht.

Was wird das für ein Spiel? Ein erster Trailer kündigt jetzt ein neues Battle-Royale-Spiel mit dem Namen „OPEN“ an, welches unter dem Publisher Readyverse und in Zusammenarbeit mit dem Autor Ernest Cline entsteht. Diesen kennt ihr vielleicht als den Autor von Ready Player One.

Und genau in dieses von ihm erschaffene Universum soll euch auch das neue Battle Royale werfen, wie ihr schon im Trailer sehen könnt:

Zwischen einer Vielzahl von Battle-Royale-Spielen zu bestehen, ist natürlich eine gewisse Herausforderung, der sich aber immer wieder neue Entwickler stellen. So wollen auch die Entwickler hinter OPEN jetzt mitmischen und kündigen selbst sogar an, dass ihr Spiel das Genre definieren würde.

Ebenfalls beschreiben sie ihr Spiel selbst als AAA-Titel mit Top-Tier IP bei Web3. Viele Infos, wie das dann genau aussehen wird und auf was Spieler sich einstellen können, gibt es noch nicht. Wer allerdings Interesse hat, kann sich über die offizielle Website für den Newsletter anmelden, der euch regelmäßig mit den neusten Updates versorgt (via visitopen.com).

Welche Franchise erwarten euch? Angekündigt wurde mit OPEN ein Battle Royale, das viele verschiedene Biome und Franchise vereinen will. Ähnlich eben, wie bei Ready Player One selbst. Das Spiel soll dabei von Nostalgie gefüllt sein und viele verschiedene Charaktere und „kulturelle Legenden“ aufgreifen.

Und so will der erste Trailer vor allem einen Eindruck von diesem Konzept verschaffen. Auch, wenn es zu diesem Zeitpunkt noch kein Gameplay zu sehen gibt.

Dieser ist eine Kamerafahrt durch ein Lagerhaus, in welchem ihr zum Beispiel einen Blick auf eine NES, eine Playstation oder einen Delorean werfen könnt. Es ist also zu erwarten, dass das Battle Royale einige ältere Spiele, aber auch Filme, wie „Zurück in die Zukunft“, vereinen wird.

Am Ende des Trailers seht ihr den bekannten Avatar Parzival, der aus Ready Player One stammt, auf einen Bildschirm zulaufen. Dieser zeigt die Worte: „Are you ready?“ (auf Deutsch „Bist du bereit?“) und zieht danach den Avatar in sich hinein.

