Eine der besten Alternativen zu Diablo 4 auf Steam zeigt, wie der Shop genau nicht werden sollte – Rudert zurück

Entwickler Eleventh Hour Games hat vor kurzem einen Cash-Shop in das Action-RPG Last Epoch integriert. Obwohl das Spiel selbst bisher als Buy2Play-Titel galt, möchte nun Eleventh Hour Games den veranschlagten Preis über einen Shop für kosmetische Items stützen. Dabei geht der Entwickler zu weit, sieht es Stunden später ein und rudert jetzt zurück.

Warum gibt es den Shop? Laut Entwickler Eleventh Hour Games (via forum.lastepoch.com) vermochte man mit Last Epoch ein tolles ARPG zu entwickeln, welches die Community für mindestens ein Jahrzehnt genießen kann. Geplant sei, dass weiterer Content mehrere Male pro Jahr releast wird.

Dies koste allerdings auch Geld und kann bis in die Millionen gehen. Welcher Content sich jetzt in den Startlöchern für das Spiel befindet, erfahrt ihr hier.

Ähnlich dem Action-RPG Path of Exile sieht sich der Entwickler nur mit einem Shop in der Lage, diese Entwicklung finanziell zu stützen, ohne dabei den Spielern Steine in den Weg zu legen. So handele es sich um einen rein kosmetischen Shop (via forum.lastepoch.com). Auf diese Weise entkomme man nämlich auch der Pay2Win Debatte, die oftmals in Verbindung mit MMORPGs aufkeimt.

Im nachfolgenden Video zeigen wir euch einen Trailer zu Last Epoch.

Wie kam es zur Änderung des Shops? Die User empfanden einen Item-Shop für kosmetische Gegenstände zuerst einmal völlig in Ordnung, davon ausgehend, dass es der Entwicklung des Titels zugutekommen soll. Allerdings häuften sich dann negative Kommentare im hauseigenen Forum, die die Preise für manche Items für absurd hielten. So kann man beispielsweise folgendes lesen (via forum.lastepoch.com):

User MATTY_CRAIG: Hoppla! 18,99 $ für einen Teleport-Skin?

User XOLAK: Ich freue mich auf die Cosmetics, aber wie auch andere angeben haben, wiederhole ich es: Preise scheinen sehr hoch zu sein; Preise sowie das Tauschverhältnis von Echtgeld zu Punkten ist seltsam

Was genau war das Problem? Der User Nevieth geht einen Schritt weiter und erklärt, dass es doch ein Buy2Play Titel sei und er daher die Preisgestaltung für überzogen halte. Außerdem kritisiert er den Umstand, dass einzelne Items nur für kurze Zeit erhältlich seien und damit die Angst bei Usern schüren, diese bei Nicht-Kauf womöglich für immer zu verpassen (via forum.lastepoch.com).

Zudem fällt dem User ein kleines, aber wichtiges Detail auf. Für den Preis von 18,99 $ gäbe es insgesamt 265 Punkte, wobei angegeben werde, es seien 240 Punkte + 25 Bonuspunkte. Seiner Meinung nach sei dieser Bonus doch gar nicht vorhanden (via forum.lastepoch.com).

Die 265 Punkte seien nämlich bereits zu Anfang des Shops mit einem Preis von 18,99 $ beworben worden. Da der Shop zuvor nicht existent gewesen sei, kann der Entwickler hier doch keine Möglichkeit gehabt haben, zunächst einen Preis zu etablieren, um dann Rabatte zu gewähren (via forum.lastepoch.com).

Last Epoch: Änderungen im Item-Shop kamen binnen 24 Stunden

Was wurde am Shop jetzt geändert? Zunächst einmal hat sich der Enwickler Eleventh Hour Games bei den Spielern für das Feedback bedankt und binnen 24 Stunden mit Änderungen reagiert. So werden folgende Änderungen sofort in Angriff genommen (via forum.lastepoch.com):

Die Tauschrate von Dollar zu Epoch Punkten werde geändert. Ihr erhaltet jetzt für einen Dollar 10 Epoch Punkte.

Preisreduzierungen werden umgesetzt. Beispielsweise soll ein Portal anstelle 20 $, jetzt gerade mal die Hälfte, nämlich 10 $ kosten.

Wir entfernen das Bonus-System bei Kauf von Epoch Points. Wir passen die Pakete der Epoch Punkte entsprechend der Items im Shop an.

Damit scheint der Macher hinter Last Epoch innerhalb von 24 Stunden dem Feedback der Spieler nachgekommen sein.

Wie reagieren die Fans auf die Änderung? Viele User zeigen sich begeistert, zum einen von der Geschwindigkeit, als auch zum anderen von der Änderung an sich. So finden sich im Last Epoch Forum Kommentare wie (via forum.lastepoch.com):

User Ablazen: Wirklich sehr gut gemacht, werde mehr kaufen, danke

User MoistWater: Verdammt, geil, bin sogar bereit, das Spiel jetzt mehr zu supporten LMAO

User Puppo: Ich werde jetzt auf jeden Fall sogar mehr kaufen.

Solche und andere Stimmen im Forum lassen vermuten, dass sich ein schneller Support und das Beherzigen von Feedback am Ende für den Entwickler mehr auszahlen könnte, als im Vorfeld geplant.

Was denkt ihr über das Verhalten von Entwickler Eleventh Hour Games? Sollten sich andere Spielefirmen, wie Grinding Gear Games oder Blizzard, davon eine Scheibe abschneiden? Schreibt dazu in unsere Kommentare.