Welche MMORPGs haben das schlimmste Pay2Win überhaupt?

Pay2Win hat sich im Laufe der Jahre in die MMORPGs eingeschlichen und ist bei vielen Fans des Genres nicht besonders beliebt. Welche Spiele sind in der Hinsicht die schlimmsten?

Der Begriff „Pay2Win“ (auch Pay to Win, P2W etc.) wird quasi jedem MMORPG-Fan bekannt sein. Damit bezeichnet man die Option, für bestimmte Vorteile in Spielen zu bezahlen. Man erhält etwa mehr EXP, mehr Geld, bessere Drops, mehr Chancen auf Wiederbelebung und so weiter.

Es ist wahrscheinlich die umstrittenste „Praxis“ in MMORPGs, die bereits für sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Dabei scheint jeder seine eigene Definition davon zu haben, was das „Win“ in P2W nun eigentlich bedeutet.

Manche sagen, dass man nur im PvP wirklich gewinnen kann. Wenn man sich im kompetitiven PvP keine Vorteile erkaufen kann, ist das Spiel nicht Pay2Win.

Andere sagen, dass es kein Pay2Win gibt, solange man sich in dem Spiel ohne Geldeinsatz alles erspielen kann.

Für die dritte Gruppe ist jede Art von käuflichen Vorteilen, also auch Boost-Potions und Level-Skips, bereits Pay2Win.

Für andere wiederum gelten bereits optionale, kosmetische Items als Pay2Win, weil sie zum Beispiel alle Mounts im Spiel haben wollen und dafür zahlen müssen.

Es ist also oft schwierig, genau und allgemeingültig festzulegen, ab wann ein MMORPG „Pay2Win“ ist. Während eine Spielergruppe ein MMORPG völlig übertrieben Pay2Win findet, kann es für eine andere Gruppe völlig unproblematisch sein.

Wir wollen daher von euch wissen, was eurer Meinung nach „Pay2Win“ bedeutet und welche MMORPGs die größten „Sünder“ in dem Bereich sind.

Wo ist denn das Umfrage-Tool? Unser übliches Umfrage-Tool haben wir bei dieser Umfrage weggelassen. Es gibt verdammt viele verschiedene MMORPGs und sie alle in einer Liste unterzukriegen, würde den Artikel sprengen.

Wir lassen daher euch zu Wort kommen: Zählt uns in den Kommentaren auf, welche MMORPGs eurer Meinung nach die schlimmsten Pay2Win-Mechaniken haben. Welche Tricks nutzen diese Spiele, um ihren Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen?

Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit!