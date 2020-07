Die Streamerin Natalia „Alinity“ Mogollon gilt auf Twitch als eine Art Magnet für Ärger. Der Tod des WoW-Spielers Byron „Reckful“ Bernstein beschäftigt die Streamerin. Sie sagt, die vielen Hassbotschaften, die sie regelmäßig erhält, setzen auch ihr zu.

Darum löst Alinity so viele Kontroverseren aus: Die Kolumbianerin gilt einigen Twitch-Nutzern als das Musterbeispiel für eine weibliche Streamerin, die auf Sex und Skandale setzt, um Aufmerksamkeit zu erhalten:

Alinity war häufig in der Kritik.

Alinity gilt zwar tatsächlich als gute Shooter-Spielerin in Games wie Apex Legends oder Valorant, aber diese Vorfälle haben ihr eine Menge negative Aufmerksamkeit von Core-Nutzern auf Twitch gebracht, die sie scharf kritisieren.

Diese Nutzer glauben sogar, Alinity würde von Twitch eine Sonderbehandlung erhalten, sonst wäre sie ja sicher schon lange gebannt. Alinity bezeichnet diese Vorwürfe aber als völlig Unsinn und sieht sich zu Unrecht ins Fadenkreuz genommen und permanent attackiert.

Hass hat einen Effekt auf die Menschen

Das sagt Alinity nun: In einem Stream am 2. Juni verarbeitete die Streamerin die Nachricht vom Tode des Streamers Reckful. Der galt als eine Legende auf Twitch und in WoW.

Es war aber bekannt, dass er unter einer bipolaren Störung litt. Es nahm ihn mit, wenn ihn „der Chat auf Twitch“ beharkte. Einmal weinte er live im Stream und erklärte den Zuschauer, wie sehr ihn das bedrückt und beschäftigt, mit Hass-Botschaften konfrontiert zu werden (via YouTube).

Auch vor seinem Tod soll Reckful in Internet-Foren und auf Social Media hart angegangen worden sein.

Alinity nimmt das zum Anlass, um über ihren eigenen Umgang mit Hass-Nachrichten im Netz zu sprechen:

„Ihr Leute habt keine Ahnung, wie oft ich darüber nachgedacht habe, mich selbst zu töten. […] Ich will, dass ihr versteht, dass es wirklich ernst ist. Ihr könnt nicht einfach Hass rausschicken, ohne dass es eine Wirkung auf die Menschen hat.“ Alinity

Die Streamerin sagt, sie weiß nicht, was sie machen soll. Das Streamen sei ihr Lebensunterhalt seit 8 Jahren. Sie könne damit nicht aufhören, nur damit die Leute sie in Ruhe ließen.

Sie hätte sich mit ihren Fehlern schon beschäftigt und fragt sich, ob sie jetzt wirklich jeden Tag tausende von Nachrichten über ihre Fehler lesen müsse. Das könne man nicht einfach ignorieren.

Ninja lenkt ein, will weniger garstig sein

Das war die Folge des Streams: In den letzten Tagen war Alinity in eine Auseinandersetzung mit dem Streamer Tyler „Ninja“ Blevins auf Twitter verwickelt. Die beiden haben sich gegenseitig auf Twitter ein wenig beharkt, als Alinity ihrem Freund xQc zur Seite sprang, der sich irgendwie mit Ninjas Ehefrau in den Haare hatte.

Ninja fragte dann, ob Alinity nicht noch eine Katze missbrauchen müsse. Alinity nannte ihn daraufhin „ohne Klasse“ und „Unhöflich“, er sei einer der toxischsten Leute im Gaming.

I deleted my tweet too. Sorry about calling you toxic — Alinity (@AlinityTwitch) July 3, 2020 Nach dem Tod von Reckful entscheiden sich 3 Leute online weniger aggro zu sein.

Nach dem Tod von Reckful und dem Stream von Alinity beschlossen Ninja und Alinity nun aber ihre jeweiligen Tweets zu löschen. Sie entschuldigten sich bei dem jeweils anderen.

Offenbar hat der Tod von Reckful das Bewusstsein dafür geschärft, was Hass-Kommentare im Netz anrichten können – wenigstens für einen Moment.

Er war schon früh ins Fadenkreuz der Hater geraten.

Der Streamer Ali „Myth“ Kabbani gilt heute als ein absoluter Star auf Twitch und eine Frohnatur. Er ist der zweitgrößte Streamer der Plattform und irre erfolgreich.

Doch im September 2018, damals war er erst 19 Jahre alt, litt er stark unter der damaligen Situation. Er konnte sich nicht mehr aufs Spielen konzentrieren, weil der Hass übermächtig wurde und er das eben nicht einfach so „wegstecken und ignorieren“ konnte, wie das so manche von außen leicht fordern:

Fortnite-Star ist erst 19, kommt mit Hass auf Twitch nicht mehr klar

Wen dunkle Gedanken plagen, der kann sich unter den Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/11 0 22 an die Telefonseelsorge wenden – das ist bundesweit und kostenfrei.