Die Schulen sind geschlossen und Spielplätze sollten nicht besucht werden. Selbst ein Treffen mit Freunden ist derzeit während der Corona-Krise nicht möglich. Da kommen lustige Videospiele für PC, PS4, Xbox One oder die Nintendo Switch gerade recht. Wir stellen euch die 7 besten Spiele vor, die Kindern derzeit viel Spaß machen und die sicher sind.

Unterhaltung ist während der Coronakrise wichtig, sonst fällt einem zu Hause die Decke auf den Kopf. Besonders Kinder verlieren schnell die Geduld und brauchen eine Beschäftigung.

Bei der Auswahl dieser Spiele haben wir darauf geachtet, dass sie nicht nur gemeinsam Spaß machen, sondern erklären den Eltern, worauf sie achten müssen und für Kinder welcher Altersgruppen sich die Spiele überhaupt eigenen.

7 – Just Dance 2020

Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia | Release: 5. November 2019 | Website: Seite von Just Dance 2020

Just Dance 2020 macht Jung und Alt einfach Spaß.

Was ist Just Dance 2020? Einfach mal tanzen, lautet die Devise von Just Dance 2020. Zu aktuellen Top-Hits aus den Charts schwingen Jung und Alt das Tanzbein. Auf dem Bildschirm seht ihr die Bewegungen, die ihr nachmachen müsst. So tanzt ihr Choreografien nach und versucht dabei, so viele Punkte wie möglich zu erspielen.

Wie kompliziert ist das Spiel? Wer tanzen kann, der kann auch Just Dance 2020 spielen. Man nimmt einfach den Controller in die Hand und ahmt die Bewegungen nach, die angezeigt werden. Das kann natürlich mal etwas komplizierter sein. Denn es ist nicht jeder Tanz ein langsamer Walzer.

Pro Tanzspaß für alle Altersgruppen

Abwechslungsreiche Choreografien

Spiel fördert Bewegung

Kinder sind danach ausgepowert und schlafen gut Contra Songs mögen nicht jedermanns Geschmack treffen

Man muss sich schon bewegen!

Für welche Altersgruppe eignet sich Just Dance 2020? Sobald ein kleines Kind stehen kann, darf es gerne bei Just Dance mittanzen. Das macht einfach Laune. Selbst dann, wenn das Kind sich nicht darum schert, Punkte zu erspielen.

Wie ist der soziale Umgang im Spiel? Man tanzt alleine oder in der Gruppe, muss koordiniert vorgehen und wird jede Menge zu lachen haben – und zu schwitzen. Denn Just Dance 2020 ist eine gute sportliche Betätigung. Der soziale Umgang ist daher sehr gut.