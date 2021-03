2 Highlights, die ihr in dieser sonst ruhigen MMORPG-Woche nicht verpassen solltet

Der MMORPG-Aufreger der Woche : Diese Woche stand auf jeden Fall die Diskussion um das sogenannte Boosten in WoW im Fokus der Aufregung. Der Beitrag, dass eine Streamerin sich boosten lässt , kam auf 147 Kommentare und die Meinungen sind gespalten. Die Diskussion haben wir für euch auch in einer Umfrage zusammengefasst, ob man Boosten verbieten sollte oder nicht .

Das Kurioseste der Woche: In dem Free2Play-MMORPG Riders of Icarus hat ein Spieler fast 8000 Stunden verbracht. Er outet sich letztendlich jedoch keinesfalls als Fan, sondern schreibt dem MMORPG eine geradezu vernichtende Kritik auf Steam .

Außerdem ist bei WoW Burning Crusade Classic die Beta gestartet , so könnt ihr erst einmal bis Level 64 spielen, weitere Inhalte kommen nach und nach hinzu. Die Plätze in der Beta sind heiß begehrt und nicht jeder Spieler, der gerne mitmachen wollte, hat auch Zugang bekommen. Ihr könnt euch jedoch immer noch anmelden und einen der Slots ergattern.

Die Highlights der Woche: New World hat Verbesserungen in ihrem Questsystem angekündigt . Bisher galten die nämlich als äußerst öde und unkreativ:

Die Woche vom 22. bis zum 28. März war in der Welt der MMORPGs sehr ruhig. Wir haben für euch zwei coole Highlights herausgearbeitet und fassen zusammen, was sonst noch so wichtig war.

