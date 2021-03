ESO gibt euch bald ersten Einblick in neue Erweiterung Blackwood – So seid ihr dabei

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Achtet darauf, euer ESO-Konto mit Twitch zu verbinden. Dazu meldet ihr euch auf der Website des MMORPGs an und klickt hier auf „Verbundene Konten“. Dort wählt ihr dann Twitch aus und klickt „Autorisieren“ an.

Was wissen wir schon über ESO Blackwood? Die nächste große Erweiterung des MMORPGs The Elder Scrolls Online stellt das Highlight der großen Story “Tore von Oblivion” dar, welche ihr das gesamte Jahr über erlebt. Ihr erkundet mit dem Dunkelforst ein neues Gebiet und auch die Ebene Oblivion spielt eine große Rolle, wo ihr es mit dem Daedrafürsten Mehrunes Dagon zu tun bekommt.

Was gibt es im Livestream zu sehen? Die Entwickler des MMORPGs ESO wollen euch einen frühen Einblick in das Gameplay und die Besonderheiten von Blackwood bieten, der nächsten großen Erweiterung. Ihr dürft neue Informationen erwarten und das Team gab einen Hinweis darauf, dass ihr etwas mehr zum kommenden Update von ESO für PS5 und Xbox Series X/S erfahrt.

Ihr wollt mehr über die neue Erweiterung Blackwood des MMORPGs The Elder Scrolls Online (PC, PS4/PS5, Xbox Series One und Xbox Series X/S) erfahren? Dann solltet ihr beim Livestream von Zenimax Online am 31. März dabei sein. Wir erklären euch, wie ihr dabei seid .

