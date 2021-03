MMORPG hat innovative Idee, um Angeln spannender zu machen

Im MMORPG OldSchool RuneScape gibt es einen neuen Bossgegner. Diesen bekämpfen Angler, indem sie Fische fangen.

Was ist das für ein Boss? Tempoross galt unter den Seefahrern des auf Steam sehr erfolgreichen MMORPGs RuneScape lange Zeit als Legende und Wächter des Meeres. Doch wie sich jetzt herausstellte, sind die Geschichten wahr. Tempoross gibt es im Spiel wirklich und er hat sehr schlechte Laune.

Um den Boss Tempoross zu besiegen, müsst ihr mit Fischen abschießen.

So bekämpfen Angler in Oldschool RuneScape einen Bossgegner

Wie bekämpft ihr den Boss? Zunächst mal ist es nötig, Level 35 im Angeln zu erreichen. Dann taucht Tempoross auf. Um ihn zu bekämpfen, sprecht ihr mit dem Fährmann Sathwood südlich von Al Kharid. Er bringt euch zu den Ruinen von Unkah, wo sich das Monster aufhält.

Nun heißt es, Tempoross besiegen.

Phase 1

In der ersten Phase des Kampfs befindet ihr euch auf eurem Schiff und müsst die Kanonen bedienen. In diese ladet ihr aber keine Kugeln, sondern Fische. Genauer gesagt, den Harpoonfish, da er mit seinem spitzen Kopf Tempoross Schaden zufügen kann. Es ist natürlich notwendig, immer für Munitionsnachschub zu sorgen, weswegen Angeln angesagt ist.

Ihr müsst also immer angeln, die Kanonen laden und dann auf Tempoross feuern. Um das möglichst schnell zu bewerkstelligen, ist Teamwork angesagt.

Der Boss schlägt zurück und schickt ab und zu gewaltige Wellen zu eurem Schiff. Dann ist es nötig, euch am mit einem Seil am Mast festzubinden, um nicht weggespült zu werden. Darüber hinaus greift der Boss noch mit anderen Attacken an und macht beispielsweise eure Kanonen kurzzeitig unbrauchbar.

Phase 2

In Phase 2 taucht Tempoross unter und zieht Fische an, um seine Energie wiederzuerlangen. Ihr müsst nun diese aufgeladenen Fische angeln, bevor sie Tempoross erreichen. So verhindert ihr, dass sich der Boss regeneriert. Schafft ihr es innerhalb der vorgegebenen Zeit dafür zu sorgen, dass Tempoross sich nicht zu 100 % auflädt, dann verschwindet er. Ansonsten beginnt wieder Phase 1.

In diesem Video seht ihr, wie der Bosskampf abläuft:

Was sagen die Spieler dazu? Der neue Bosskampf ist erst vor wenigen Stunden gestartet. Entsprechend gibt es noch nicht so viele Meinungen dazu. Spieler sind noch dabei, das Monster zu besiegen und die besten Strategien herauszufinden. Aber es wurde auch schon im Vorfeld über dieses Feature diskutiert:

link5114 meint auf reddit: „Ich freue mich darauf. Ich brauche etwas Neues, um Angeln wieder genießen zu können.“

BioMasterZap hätte sich etwas mehr versprochen (via reddit): „Der Bosskampf klingt gut. Der einzige Teil der Beschreibung, den ich nicht mag, ist dieser „lustige und gesellige Art, um Angeln zu trainieren“. Diese Art von Skilling geschieht selten über Bosse. Daher sind manche bestimmt enttäuscht, wenn es einen Hype für einen neuen PvM-Boss gibt und dieser nur eine „lustige und gesellige Art und Weise, zu trainieren“ ist.“

qpshu kritisiert das Aussehen von Tempoross (via reddit): „Ich finde es nicht gut, dass es einfach ein Wasser-Elementar ist. Ein weißer Wal wäre cooler gewesen.“

Nur zur Klärung: Den Kampf gegen Tempoross findet in der Oldschool-Version von RuneScape statt.

Was haltet ihr von der Idee, dass auch Berufe wie Angler einen Bosskampf bekommen? Würdet ihr euch mehr von so etwas in einem MMORPG wünschen oder seid ihr eher der Meinung, dass Bosskämpfe etwas sind, das sich nicht auf Berufe auswirken sollte?

