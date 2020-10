Review-Bombing von RuneScape auf Steam stammt ausgerechnet von RuneScape-Fans

Kaum ist der MMORPG-Klassiker RuneScape auf Steam gestartet, schon hagelt es schlechte Bewertungen – und die kommen ausgerechnet von RuneScape-Fans…

Wie steht es um die Bewertungen von RuneScape auf Steam? Der MMORPG-Klassiker ist in der aktuellen Version RuneScape 3 am 14. Oktober auf Steam gestartet. Obwohl das MMORPG in dieser Version über einen eigenen Launcher schon seit über 19 Jahren läuft, konnte es über Steam nun im Peak laut Steamcharts fast 12.000 gleichzeitige Spieler begeistern.

Doch bei den Bewertungen sieht es etwas kompliziert aus. Zwar liegt die durchschnittliche Bewertung bei 86% und sehr positiv, es zeigen sich jedoch in den vergangenen Tagen auffällig viele negative Reviews.

RuneScape-Fans lassen ihrem Unmut freien laut

Was sagen die Old-School-Spieler zu RuneScape auf Steam? Es handelt sich um Hinweise, dass Old-School RuneScape besser ist.

Melethril schreibt: „Das „alte Runescape“ war anders. Besser…“

Varg erklärt: „Räuberische und nervige Mikro-Transaktionen (MTX), die die Leistung der Spieler stark abwerten. Wiederholte gebrochene Versprechen von Jagex, die Höhe der MTX zu verringern oder zu reduzieren.“

YaMumsMoot meint: „Das Einzige, was mich bisher davon abgehalten hat, RS3 zu versuchen, ist, dass es mit Mikrotransaktionen gefüllt ist. Die Leute werden bestimmt eher RS3 spielen, weil es bessere Grafiken als OSRS hat, aber diese Leute wissen nicht, dass „Grafik kein gutes Spiel ausmacht. Es ist das Gameplay.“

Dr Monocle rät: „Tut euch selbst einen Gefallen und spielt Old-School RuneScape.“

Warum wird RuneScape schlecht bewertet? Das Interessante an der Situation ist, dass das Spiel nicht aufgrund von Mängeln schlecht bewertet wird. Vielmehr findet ein Review-Bombing statt – und zwar ausgerechnet von RuneScape-Fans!

Allerdings nicht von Fans der Version 3 des Onlinespiels, sondern der Old-School-Fassung. Diese führen schon seit längerer Zeit einen Feldzug gegen das moderne RuneScape.

RuneScape lässt sich in einer modernen Version 3 und als Old-School RuneScape spielen.

Was sind die Unterschiede der beiden Versionen? RuneScape hat sich über die vergangenen 19 Jahre hinweg stark verändert, es ist eines der noch ältesten aktiven MMORPGs.

Das Kampfsystem wurde komplett überarbeitet

Mikrotransaktionen spielen eine größere Rolle

Die Grafik wurde verbessert

Es kommen immer wieder neue Inhalte wie Archäologie und Ausgrabungen hinzu

Überarbeitungen brauchen häufige Updates

Da es so heftige Kritik an den Neuerungen gab, startete das Entwicklerstudio Jagex 2013 die Old-School-Version, welche auf einem recht frühen Stand basiert und bei der nur in Absprache mit den Spielern Änderungen vorgenommen werden.

Warum wird RuneScape 3 so gehasst? Es sind diese Neuerungen, die den Old-School-Fans sauern aufstoßen. Sie verändern das geliebte Spiel und sorgen dafür, dass Entwickler weniger Zeit für die alte Version haben. Denn es gibt in der Old-School-Variante noch einige Probleme, die schon seit Jahren bestehen.

Darüber hinaus mögen Old-School-Spieler die Mikrotransaktionen nicht und glauben, dass die Entwickler an den Wünschen der Spieler vorbeientwickeln.

Die Mikrotransaktionen in RuneScape 3 können schon heftig sein. Manche Spieler verschulden sich dafür spgar um über 50.000 $.