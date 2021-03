WoW: Blizzard macht diese drei Klassen mit Hotfix noch stärker

Wann geht das live? Der Hotfix ist bereits live, wenn ihr das hier lest. Das Update wurde in der vergangenen Nacht mit einem kurzen Restart der Realms aufgespielt und ist seither aktiv.

Was genau wurde geändert? Grundsätzlich gibt es nur kleine Verbesserungen an einzelnen Fähigkeiten, die in der Summe aber doch ein paar DPS mehr bedeuten werden. Lediglich Hexenmeister bekommen einen direkten Buff auf alles.

Ein kleiner Hotfix sorgt dafür, dass drei Klassen in WoW: Shadowlands nun noch mehr Schaden austeilen. Wir verraten euch, was Blizzard ändert.

