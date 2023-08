Tech-YouTuber will 127 USB-Geräte in seinen PC stecken, um zu schauen, was passiert

Bekommt ihr regelmäßig Probleme, wenn ihr versucht, all eure 130 USB-Geräte gleichzeitig anzuschließen und wisst nicht, woran das liegt? Der bekannte Tech-YouTuber Linus Tech Tips klärt auf und wagt den Selbst-Versuch.

Wie viele USB-Geräte kann man gleichzeitig anschließen? Die Anzahl an USB-Geräten, die man gleichzeitig an einen PC anschließen kann, wird durch den USB-Controller begrenzt. An einen Controller lassen sich theoretisch 127 Geräte anschließen.

Doch ist das praktisch überhaupt möglich? Und was passiert, wenn man es tatsächlich macht? Diesen Fragen ist der Tech-YouTuber “Linus Tech Tips” nachgegangen. Mit seinen mehr als 15 Millionen Abonnenten hat der 36-Jährige einen der größten Technik-Kanäle auf YouTube – für den Kanal soll ihm sogar ein 9-stelliger Betrag geboten worden sein.

Wie man 127 Geräte gleichzeitig anschließt … mehr oder weniger

Wie hat er das angestellt? Da die meisten PCs nicht über 127 USB-Ports verfügen, griff Linus Tech Tips erst einmal zu USB-Hubs, wie das wahrscheinlich jeder in so einem Szenario tun würde. Doch daraus ergeben sich neue Probleme:

Ein Hub kann nicht funktionieren, wenn er weiter als 5 Hubs vom Root-Port entfernt angeschlossen ist. Da die meisten physischen Hubs mehrere interne Hubs enthalten, meldet sich Windows bereits bei 3 aneinandergereihten USB-Hubs mit einer Fehlermeldung.

Bei Hubs, die nicht über ein separates Netzteil verfügen und über den PC betrieben werden, bekommt man schnell Probleme mit der Stromversorgung.

Um den Stunt durchziehen zu können, verwendete der YouTuber daher ein Crypto-Mining-Motherboard mit unzähligen PCIe-Anschlüssen. So ein Motherboard sollte nicht allzu schwer aufzutreiben sein, da viele Miner ihre gebrauchte Hardware derzeit billig verscherbeln.

Der nächste Schritt wäre es vielleicht, einfach einen Haufen billiger USB-Sticks an das Board anzuschließen, doch auch das geht nicht einfach so. Denn Windows gehen die Buchstaben im Alphabet aus, um sie den verschiedenen Laufwerken zuzuordnen.

Linus bewaffnete sich also mit USB-Sticks, Tastaturen, Mäusen sowie einem Steam-Deck und begann die langwierige Aufgabe, alle Geräte einzustecken. Dann blieb allerdings noch die Frage, ob die Geräte auch funktionieren.

Den ganzen Versuch könnt ihr euch hier in englischer Sprache ansehen:

100 und ein paar Gequetschte

Was war das Ergebnis? Auch mit mehreren Dutzend gleichzeitig eingesteckten USB-Geräten ließen sich die einzelnen Geräte noch halbwegs verwenden: Der Cursor bewegte sich, Linus konnte sogar Items auf seinem Bildschirm anklicken und Tastaturanschläge wurden ebenfalls erkannt.

Letztlich schaffte Linus kurzzeitig, 112 Geräte gleichzeitig anzuschließen. Bei Nummer 113 begannen jedoch die ersten Geräte, abzuschalten, sodass der YouTuber „nur“ 110 gleichzeitige Geräte erreichte. Das Problem, so vermutet der 36-Jährige, könnte in diesem Fall etwas mit den Treibern zu tun haben.

Dabei fiel ihm auch auf, dass sein PC ins Stottern geriert. Mit mehr als 100 angeschlossenen USB-Geräten war die CPU bereits im Leerlauf zu 30 bis 40 % ausgelastet.

Auch, wenn der normale Nutzer wohl eher nicht vorhat, in naher Zukunft 127 Geräte an sein System anzuschließen, kann man ein paar Informationen aus dem Versuch in den Alltag mitnehmen: Hubs sollten nach Möglichkeit direkt an den Root-Port angeschlossen sein und Hubs ohne eigene Strom-Versorgung sollten nicht mit Stromfressern beladen werden.

