Glückspilz findet Gaming-PC im Wert von 1000 $ auf Schrottplatz, repariert ihn für 1 $

Ein Mann berichtet auf reddit, wie er einen defekten Dell Alienware-Gaming-PC mit einer Nvidia GTX 1080Ti Grafikkarte auf einer Mülldeponie gefunden und ihn mit nur 1 $ Reparaturkosten wieder einsatzfähig gemacht hat.

Man hört immer wieder Geschichten von vermeintlich defekten PCs und Notebooks auf Müllhalden, die gar nicht kaputt sind oder sich mit geringem Einsatz reparieren lassen. Von solch einem Glücksfund berichtet ein reddit-Nutzer und erklärt, wie er den Gaming-PC gefunden hat und wie er vorgegangen ist, um ihn wieder lauffähig zu bekommen.

Aufräumen kann sich lohnen

Wie kam es zu dem Fund? Seine Geschichte beginnt mit dem Ausmisten der elterlichen Garage. Zum Ende seiner Aufräumaktion gab es noch einen Haufen Elektronikschrott, den er zur Mülldeponie bringen musste. Bei der Deponie angekommen entdeckte er im Bereich für Elektronikgeräte den besagten Gaming-PC und schaute sich diesen genauer an.

Ihm fielen direkt zwei Aufkleber mit einem Dell Alienware-Logo und der Aufschrift „Intel i7-Prozessor 7. Generation“ auf. Als er dann noch sah, dass eine Grafikkarte im System steckte, war er voller Euphorie. Sein Vater, der ihn begleitete, habe dem nichts abgewinnen können und dachte wohl nur daran, dass bald der nächste Schrott in seiner Garage stehen würde.

Reparatur mit minimalen Kosten und geringem Aufwand

Wie lief der PC? Zu Hause hat der glückliche Finder den PC dann genauer inspiziert und fand heraus, dass die verbaute Grafikkarte eine Nvidia GTX 1080Ti ist und sogar über eine Wasserkühlung für den Prozessor verfügt.

Also machte er sich an die Fehlersuche und startete den PC.

Der PC ließ sich zwar einschalten, schaltete sich aber direkt aus, startete wieder neu und lief dann ohne Bild in dieser Endlosschleife.



So machte er ihn wieder fit: Mithilfe von Google suchte er nach möglichen Ursachen für das Problem und fand heraus, dass es an der CMOS-Batterie auf dem Mainboard liegen könnte. Nach dem Tausch der Batterie, die er im 6er-Pack für etwa 5 $ erstanden hatte, gab das Gerät tatsächlich wieder ein Bild aus.



Der PC zeigte zwar noch Probleme mit dem Start des Betriebssystems an, aber auch das konnte der reddit-Nutzer durch eine Windows-Wiederherstellung lösen.



Zu guter Letzt bekam er noch eine Meldung bzgl. des Stromkabels der Grafikkarte und konnte diesen Fehler ebenfalls beheben, indem er ganz einfach das entsprechende Kabel wieder in die Grafikkarte gesteckt hat.

Auf Spurensuche

Was war das für ein PC? Nach einer kurzen Recherche der Service-Tag-Nummer auf dem PC wusste er zudem, welche anderen Haupt-Komponenten neben der Nvidia GTX 1080Ti im Modell „Alienware Aurora R6“ verbaut wurden:

Prozessor: Intel Core i7-7700K



Arbeitsspeicher: 32 GB HyperX FURY DDR4



Datenträger: 2 TB SATA-Festplatte



Stromversorgung: 850W Netzteil

Auf seiner Suche entdeckte er darüber hinaus eine alte Wal-Mart-Anzeige aus dem Jahr 2017 mit einem ursprünglichen Preis von 1600 $ für das System.

In Zukunft will der Mann den PC noch günstig mit einem schnelleren SSD-Datenträger aufrüsten, um darauf das Windows-Betriebssystem zu installieren.

Reddit-Nutzer gratulieren zum „Schatz“

Was sagen andere Nutzer? In den reddit-Kommentaren zu seiner Geschichte gratulieren ihm viele Leser zu diesem Fund, während andere regelrecht neidisch zu sein scheinen. Wir haben einige der Reaktionen für euch zusammengetragen:

„Eine verdammte 1080Ti auf der Müllkippe? Du hast gerade einen Schatz gefunden“

„Für mich wäre das ein gutes Upgrade zu meiner AMD Radeon RX 580!“

„Leute werfen ständig Sachen weg. Glaubt mir, ich könnte Geschichten erzählen. Es ist ihnen egal, sie werfen es einfach weg.“

Was ist mit euch? Habt ihr schon vergleichbares erlebt und konntet totgeglaubte Hardware wiederbeleben?

Es gibt auch Leute, denen ähnliches Glück mit Magic-Karten bei der „Schatzsuche im Müll“ widerfahren ist, um am Ende dann doch mit fast leeren Händen dazustehen.