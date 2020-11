Die Streamerin Sarya-Jade Bevis arbeitet für die Wrestling-Organisation WWE unter dem Namen Paige: In einem Stream klagte sie nun den Fans ihr Leid. Sie muss mit dem Streamen auf Twitch aufhören, weil die WWE es so will. Dabei hat sie der Wrestling-Firma schon so viel gegeben: Sie hat sich zweimal für die WWE den Hals gebrochen.

So hart trifft das Verbot eine Streamerin: Die Engländerin Sarya-Jade Bevis (28) war als „Paige“ eine Profi-Wrestlerin in der WWE. Allerdings kann sie nicht mehr aktiv im Ring arbeiten. Sie hatte sich 2016 und 2017 bei Kämpfen ihren Hals so schwer verletzt, dass sie bereits mit Mitte 20 als Wrestlerin ihre Karriere beenden musste. In der Folge nahm sie andere Aufgaben in der WWE wahr.

Auf ihrem Twitch-Kanal SarayaOfficial hat sei 150.000 Follower und streamt die meiste Zeit in Just Chatting.

In einer emotionalen Ansprache auf Twitch erklärt die Streamerin:

Ihr Traum, Wrestlerin zu sein, sei durch ihre Verletzung zerstört wurde – für das Wrestling habe sie gelebt und geamtet.

Twitch habe sie als Ausweg genutzt, um diese Leere zu füllen – Twitch sei ein wundervoller Platz für sie. Dieser Platz werde ihr jetzt auch genommen.

Sie sei eine verletzte Wrestlerin. Twitch sei das einzige, was sie bei Verstand hält: Das muss sie nun aufgebeben.

Die Leute sagten, sie solle froh sein, überhaupt einen Job zu haben. Sie sei auch froh, aber das bedeute nicht, dass man sie wie Dreck behandeln kann. Immerhin habe sie sich zweimal den Hals für die Firma gebrochen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Die Streamerin wirkte emotional ergriffen, als es um das Thema ging.

Wer als Wrestler auf Twitch streamt, kann gefeuert werden

Warum muss sie mit Streaming aufhören? Wie die Seite „Heelsbynature“ berichtet, hat der Chef der WWE, Vince McMahon, die Wrestler für einen Call zusammengerufen und später neue Regeln per E-Mail erlassen. Die Wrestler sollen nicht mehr mit ihrem Namen und ihrem Wrestling-Outfit mit „dritten Parteien“ zusammenarbeiten. Das geschieht im Zeichen einer „Neuen Ära der WWE“: Die Wrestling-Firma soll noch größer werden und weiter wachsen.

Die neue Anweisung richtet sich wohl eindeutig gegen Wrestler, die auf Cameo oder Twitch unterwegs sind. Wer gegen die neue Regel verstößt und auf diesen Plattformen weiter als Ring-Person auftritt, riskiert Geldstrafen, Sperren, bis hin zur Vertragsauflösung.

McMahon schreibt, dieses Verbot dient dazu „die Marke WWE“ zu schützen. Die Betätigung auf anderen Plattformen sei gegen die Interessen der WWE.

Das Verbot wurde am 2. Oktober bekanntgegeben. Die Wrestler hatten 30 Tage, sich darauf vorzubereiten. Daher kamen die „Abschiede“ jetzt alle in den letzten Tage.

Wrestler wie Cesaro haben sich vor kurzem von ihren Fans verabschiedet:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Das ist das Resultat: In direkter Folge auf diese Anweisung haben die großen Wrestling-Stars ihre Tätigkeit auf Twitch beendet.

Darunter der beliebte AJ Styles oder der Schweizer Wrestler Cesaro. Auf Discord oder per Twitter wendeten die sich an ihre Fans und bedankten sich bei ihren Zuschauern: Doch ihre Zeit auf Twitch sei nun vorbei.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Es scheint zwar, als hätten Wrestler die Hoffnung, „irgendwann“ zurückzukommen, aber wann genau und wie das laufen soll, weiß man im Moment wohl nicht.

WWE will mehr Kontrolle über ihre Marke

Das steckt dahinter: Die WWE sucht häufig die Nähe zu Computerspielen wie World of Tanks.: Dort traten Wrestler als Panzer auf. Im japanischen Wrestling kam einer sogar mal als Figur aus Destiny in den Ring. Es ist nicht so, als will die WWE nicht auf der Gaming-Plattform Twitch stattfinden, aber offenbar will die WWE mehr Kontrolle über ihre Marke.

Für Wrestler war Twitch die Möglichkeit, auch „außerhalb ihrer Ringfigur“ aufzutreten. Der ein oder andere mag sich da auch was dazuverdient haben. Wrestler wie Cesaro sind offenbar attraktive Influencer für LoL, der Wrestler The Big Show ist als Destiny-Fan bekannt.

Es sieht so aus, als will die WWE nun noch mehr Kontrolle ausüben und verbietet den Wrestlern, auf diesen Plattformen auf eigene Rechnung aufzutreten. Jemanden wie Paige trifft das besonders hart. Die brauchte Twitch wohl als Beschäftigungstherapie, um damit klar zu kommen, dass sie nicht mehr im Ring arbeiten kann.

Wrestling und das Gaming haben einige Parallelen und suchen immer wieder die Nähe zueinander. Der Streamer Dr Disrespect ist eigentlich selbst sowas wie eine Wrestling-Figur und geriet vor einigen Wochen mit dem Undertaker aneinander:

WWE-Star Undertaker trifft Twitch-Streamer DrDisrespect, geht ihm an die Kehle