Eine der wichtigsten Quests in WoW ist versteckt – Hier findet ihr sie

World of Warcraft hat eine Quest „versteckt“, die Story-Fans auf keinen Fall verpassen sollten. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet.

Der Patch 10.1.5 Risse in der Zeit hat viele Neuerungen in die World of Warcraft gebracht. Darunter sind auch ein paar Quests, die den meisten Spielern auf den ersten Blick entgangen sein könnten. Auch einer der wichtigsten Quests, weil sie eine story-relevante Zwischensequenz enthält, ist vielen Spielern entgangen. Wir verraten, wo ihr die Quest findet und was in ihr geschieht.

Was ist das für eine Quest? Die Quest Raue Kanten ( Rough Edges ) bekommt ihr von Nozdormu, der möchte, dass ihr Alexstrasza einen Besuch abstattet, da er sich Sorgen um den Zustand der Drachenkönigin macht.

Dort könnt ihr die Quest annehmen.

Wo findet man die Quest? Die Quest startet ein bisschen „versteckt“. Sie wird euch nämlich nicht auf der Weltkarte angezeigt und selbst beim „Überfliegen“ des Gebiets wird sie nur offenbart, wenn ihr tief genug fliegt, damit die korrekte „Phase“ des Gebiets lädt.

Begebt euch nach Thaldraszus zu den Koordinaten 55 / 81. Hier findet ihr eine ganze Reihe von Quests, darunter auch Nozdormu, der euch zu Alexstrasza schickt.

Was geschieht in der Quest? Die Quest ist recht kurz und soll eigentlich nur eine Zwischensequenz auslösen. Ihr seht Alextrasza, die an einem vereinbarten Treffpunkt wartet – auf niemand geringeren als Vyranoth. Die Ur-Inkarnation des Frosts war vor Urzeiten eine Freundin von Alexstrasza, doch der Krieg der Drachen hat sie auseinander getrieben.

Vyranoth ist enttäuscht von Alexstrasza, dass sie ihr Versprechen gebrochen hat und dank ihrer Hilfe der „Wille der Titanen“ den Drachen aufgezwungen wurde. Davon betroffen waren offenbar auch die Eier Vyranoths. Etwas, das Vyranoth ihr nicht verzeiht, denn sie sagt:

„Eure Lügen sind nun süßer. Honig im Ohr und Gift im Körper.“

Das Vertrauen scheint nachhaltig zerrüttet zu sein.

Spannend an der Sequenz ist auch, dass Alexstrasza zum ersten Mal einige Taten der Titanen als „schrecklich“ einstuft, selbst wenn Vyranoth das nicht zu überzeugen scheint.

Dennoch ist es interessant zu sehen, dass die beiden – zumindest zeitweise – zu einfachen Gesprächen in der Lage sind.