WoW: Todesritter levelt völlig falsch auf Stufe 60, aber alle feiern ihn

Was waren besondere Härten? In den Kommentaren unter dem Screenshot geht der Spieler von Basard noch ein wenig auf die besonderen Probleme ein, die beim “specc-losen” Todesritter anstehen:

Warum ist das so schwierig? Wenn ein Charakter in WoW keine Spezialisierung wählt, dann hat er nur Zugriff auf einen sehr kleinen Teil der Fähigkeiten – nämlich alle „neutralen“ Skills, die nicht an eine Spezialisierung gebunden sind. Aber selbst diese neutralen Fähigkeiten sind in der Regel besonders schwach, da sie nicht durch Talente und passive Effekte der Spezialisierungen verstärkt werden.

Im modernen World of Warcraft beginnt das Spiel erst so richtig, wenn man Stufe 60 erreicht hat. Der Weg dahin geht inzwischen allerdings recht flott und dank unterschiedlicher Spezialisierungen kann jede Klasse auf mehrere Arten leveln. Manch einem Spieler ist das allerdings nicht anspruchsvoll genug – wie diesem Todesritter, der das Wichtigste beim Leveln vergessen hat.

Mit nur einem Bruchteil seiner Fähigkeiten hat ein Spieler in World of Warcraft gelevelt. Oft waren einzelne Feinde da eine riesige Herausforderung.

