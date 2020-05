„WoW ist ein Spiel für Casuals geworden“ – Stimmt das eigentlich?

World of Warcraft ist ein Spiel für Casuals geworden. Doch stimmt das eigentlich? Cortyn von MeinMMO findet: Nein, das ist nur ein Begriff, den Möchtegern-Profis gerne schreien.

In den vergangenen 10-15 Jahren gab es immer wieder einige Punkte, die so manch ein Spieler der World of Warcraft vorwarf. Der wohl hartnäckigste davon ist, dass WoW in den Jahren immer mehr „vercasualisiert“ wurde.

Bevor wir dieser Aussage genauer nachgehen, sollten wir vielleicht abklären, was genau denn ein „Casual“ überhaupt ist. Denn eine klare Definition davon gibt es offenbar auch nicht, weshalb man das wohl zur Diskussion stellen sollte.

Was ist eigentlich ein „Casual Gamer“?

Was ist ein Casual? Meine persönliche Definition eines „Casuals“ wäre: Ein Spieler, der nur gelegentlich Zeit fürs Spielen aufbringt („Casual Gamer“ = Gelegenheitsspieler). Das kann einmal pro Monat oder auch wenige Male pro Woche für einige Stunden sein. Ein „Casual“ unterscheidet sich jedoch klar von einem „Core-Gamer“, der ein Spiel im Regelfall intensiver spielt und das oft sogar täglich für mehrere Stunden.

Kurze Dungeons als Beispiel der Casualisierung

Ein häufig genanntes Beispiel für die vermeintliche Casualisierung ist die Länge von Dungeons. „Früher“, heißt es dann immer, „da hat Blizzard noch lange Dungeons für uns Core-Gamer gemacht.“

Und während es natürlich stimmt, dass viele der Classic-Dungeons relativ lang waren (man denke nur an die Blackrock-Tiefen), war es nicht die Absicht von Blizzard, das für Hardcore-Spieler so zu designen. Die langen Dungeons entstanden unter der Annahme, dass Spieler einen Dungeon ohnehin nur ein einziges Mal betreten würden. Dass Dungeons wiederholt besucht werden und das immer und immer wieder, das war schlicht nicht in der ursprünglichen Planung beabsichtigt.

Dungeons in World of Warcraft sind kürzer als noch in Classic – aber der Trend begann bereits in Classic.

Noch während der Vanilla-Zeit hat man sich davon verabschiedet und kürzere Dungeons eingebaut, wie etwa die einzelnen Flügel von Düsterbruch oder dem Scharlachroten Kloster.

Ein weiterer Denkfehler hier ist, dass ein kurzer Dungeon eher für Casuals gedacht ist als für Core-Gamer.

Klar: Ein Casual, der nur eine Stunde am Abend Zeit hat, kann nur einen Dungeon bewältigen. Aber ein Core-Gamer, der mehrere Stunden Zeit hat, kann mehrere Dungeons abschließen (oder den gleichen mehrfach) und so gezielt nach seiner optimalen Ausrüstung farmen. Kürzere und wiederholbare Dungeons sind also nichts, was nur einem Casual nützt, sondern auch dem Core-Gamer.

Die notwendige Zeit für einen einzelnen Spielinhalt kann nicht der ausschlaggebende Faktor sein, ob ein Spielinhalt „casual“ ist oder nicht. Sonst müsste man nämlich auch erklären, dass ein 5-Minuten-Arenamatch mit einer Wertung von 2400+ definitiv etwas für Casuals sei, weil es ja so schnell vorbei ist.

Wenn Zeit ein Faktor für „Casualisierung“ ist, müssten Arena-Matches auch sehr casual sein.

Ein weiteres gutes Beispiel, das gegen die Casualisierung spricht, nannte OnkelBarlow auf YouTube vor einiger Zeit in einem seiner Videos. Heutzutage hat quasi jede einzelne Gruppe aus Gegnern in einem Dungeon mehrere Fähigkeiten, von denen fast immer ein oder zwei unterbrochen werden müssen, sofern der Dungeon noch eine relevante Schwierigkeit hat. Barlow nannte es sinngemäß so: „Vermutlich hat jede einzelne Mobgruppe in aktuellen Dungeons mehr Mechaniken als alle Bosse aus Molten Core zusammen.“

Eindeutig ist auf jeden Fall, dass World of Warcraft in den letzten Jahren breiter geworden ist, was Spielmodi und Inhalte angeht. Neben Dungeons, Raids und Schlachtfeldern gesellten sich immer neue Inhalte, wie Arena-Kämpfe, weitere Nebenberufe wie Archäologie, Pet-Battle für Haustiersammler, Insel-Expeditionen, Kriegsfronten, Szenarien und so weiter dazu.

Leichter Einstieg – ist das casual?

Die Einstiegshürden für die meisten Inhalte sind in WoW recht niedrig. Jeder kann ein Pet Battle starten und jeder wird es hinkriegen, sich mit 2-3 Klicks für einen LFR-Raid anzumelden. Und wenn dies alles wäre, das WoW zu bieten hat, dann könnte man wohl von einer Casualisierung sprechen. Aber das ist es ja nicht.

Der Einstieg in WoW ist leicht – doch das Meistern auch?

Raids gehen bis zur mythischen Schwierigkeit. Die Kämpfe dort sind komplexer als je zuvor. Mehrere Mechaniken stapeln sich, können sich in bestimmten Intervallen überlagern und benötigen oft die Aufmerksamkeit der ganzen Gruppe. Ein einzelner Fehler kann zum Tod der ganzen Gruppe führen.

Auch bei Dungeons gibt es eine (sogar endlos) skalierende Schwierigkeit. „Mythisch+“-Dungeons auf Stufe 15 und höher, was die besten Belohnungen beschert, sind sicher weit außerhalb dessen, was ein „Casual“ mit einer Gruppe anderer „Casuals“ erreichen kann.

Das ist kein Vergleich zu Raids, wie damals in der „guten alten Hardcore-Zeit“ von Vanilla. Wenn auch in den Erinnerungen einiger damals alles richtig schwer und komplex war, hat sich das doch als Mythos entpuppt. WoW Classic hat gezeigt, dass die Raids in Classic mit schnell zusammengebauten Gruppen zu meistern sind. Die ersten Gilden hatten nichtmal alle Spieler auf Stufe 60, geschweige denn Ausrüstung für den Geschmolzenen Kern gefarmt. So „hardcore“ konnte diese Zeit also gar nicht sein, selbst wenn man sie so in Erinnerung hat.

Pet Battle als reine „Casual“-Aktivität. Stimmt das?

Diese steigende Schwierigkeit gilt übrigens auch für vermeintlich triviale Inhalte wie Pet Battles. Wer denkt, dass Pet Battles extrem simpel und nur „Pokémon für Arme“ sind, der soll doch bitte den aktuellsten Pet-Battle-Dungeon in den Schwarzfelstiefen meistern – und das ohne ausführlichen Guide. Dann reden wir weiter.

Fehlende Talente = Alles so casual?

Noch eine häufig genannte Argumentation ist, dass die Casualisierung durch die Abschaffung der klassischen Talentbäume eingeläutet wurde. Dass das noch immer behauptet wird, finde ich überraschend.

Wenn man anstelle von 51 Punkten nur noch 11 Punkte verteilen kann (7 PvE + 4 PvP), dann ist das nicht automatisch weniger komplex oder „casual“. Vor allem dann nicht, wenn die 51 Punkte in der Gesamtheit ihrer Auswirkung weniger Einfluss auf meinen Charakter haben, als die 11 Punkte aus dem modernen WoW.

Klar hätte man in der Theorie mit 51 Talentpunkten eine größere Vielfalt haben können als mit 11 Punkten. Doch das ist nicht das, was in der Realität des Spiels stattgefunden hat.

Meine Priesterin hat 11 Talente, meine Feuermagierin in Classic 51. Die 11 Talente sind aber deutlich mehr sinnvolle Auswahl.

Als Beispiel, das sich auf fast alle anderen Klassen und Spezialisierungen übertragen lässt, nehme ich meinen Feuermagier. Der riesige Unterschied zu anderen Feuermagiern bestand darin, ob sie 2 Punkte für Pyroschlag und Druckwelle ausgegeben oder lieber doch 2 Punkte in Arkane Meditation für 10% Manaregeneration gesteckt haben.

Wenn bei 51 möglichen Punkten der größte Unterschied in der Verteilung von 2 Punkten steckt, dann ist das kein System, das ein Spiel mehr oder weniger „Casual“ oder „Hardcore“ macht – dann ist es einfach überflüssig.

Mehr Zeit notwendig – Wie kann das Casual sein?

Ein weiterer Punkt ist für mich, dass World of Warcraft heute mehr Zeit benötigt als früher, wenn man „vorne“ mitspielen will. Wer zum aktuellen Zeitpunkt in World of Warcraft raiden oder im gewerteten PvP an vorderster Front mitspielen will, der muss eine ganze Palette von Inhalten spielen und förmlich abarbeiten:

Essenzen für das Herz von Azeroth: PvP Welt-Quests Dungeons Raids Insel-Expeditionen

Artefaktmacht: Insel-Expeditionen Welt-Quests Daily-Quests

Ausrüstung: Jede Woche hohe „Mythisch+“Dungeons Raids Visionen (gekoppelt an Daily-Quests) Eventuell Crafting



Wie kann diese lange Auflistung an Dingen, die alle viele Stunden Zeit pro Woche benötigen, „für Casuals gemacht“ sein? Casuals, die den Namen doch gerade deswegen tragen, weil sie nur gelegentlich einloggen und nicht so viel Zeit ins Spiel investieren können oder wollen. Wenn es viel zu tun gibt und das meiste davon relevant und (mehr oder weniger) notwendig ist, dann ist das genau das Gegenteil von Casualisierung. Denn die Casuals können gar nicht mithalten.

Komplexere Mechaniken als je zuvor

Ein letzter Punkt, den ich aufgreifen möchte, ist die Komplexität von Spielmechaniken. Oder eher die notwendige Übersicht, die ein Spieler haben muss, um seine Klasse so gut es geht zu spielen. Während es natürlich Klassen gibt, die vergleichsweise simpel auf solide Leistung kommen (wie etwa meine Dämonenjägerin), sieht das nicht bei allen Klassen so aus.

Alleine durch passive Klassenfähigkeiten, Talente, Schmuckstücke, den legendären Umhang, Azerit-Fähigkeiten und Essenzen gibt es inzwischen so viele passive Boni und Vorteile, die gleichzeitig proccen und ausgelöst werden können. Die Übersicht dabei zu behalten ist schwierig, sodass viele Spieler schon auf Addons wie WeakAuras zurückgreifen müssen. Während des Kampfes kann ein Blick in die Buff-Leiste schon verwirren. Häufig sind da 15, 20 oder noch mehr Auren und Buffs gleichzeitig aktiv. Da den goldenen Augenblick für Fähigkeit X oder Y herauszufinden, ist gar nicht so leicht.

Besonders in den Visionen regnet es Effekte und Buffs – da kann man den Überblick verlieren.

Einfach nur noch dann den Instant-Pyro rauszuhauen, wenn er gerade bereit ist, könnte die falsche Wahl sein. Den perfekten Augenblick zu finden ist schwierig, unübersichtlich und daher schlicht komplexer geworden – alles andere als casual. Besonders in den Verstörenden Visionen, wo es noch mehr Buffs und Effekte gibt, ist das schwer.

WoW ist so casual – Seht ihr das so?

Wer mich ein bisschen kennt und meine Artikel hier liest, der weiß, dass ich mich mit Kritik an World of Warcraft häufig nicht zurückhalte, wenn ich sie denn angebracht finde. Doch wann immer ich von der „Casualisierung“ lese, fehlt es danach an stichhaltigen Argumenten, die mir aufzeigen, warum WoW plötzlich so „casualisiert“ sein soll. Nur weil die Einstiegshürde niedrig ist, bedeutet dies für mich nicht, dass die Anforderung für sämtliche Inhalte niedrig und damit casual ist.

Für mich ist World of Warcraft dem Prinzip „Leicht zu lernen, schwierig zu meistern“ treu geblieben. Die leichtesten Inhalte sind noch leichter geworden, aber die härtesten Inhalte noch schwieriger.

Zum Abschluss habe ich hier noch eine kleine Umfrage (Link zum Umfrage auf Apester), um mal in unsere Community zu horchen. Vielleicht ist es nur ein kleiner aber lauter Teil, der immer wieder von der Casualisierung spricht. Also gebt doch in der Umfrage an, ob ihr WoW im Laufe der Zeit für ‚casualisiert‘ haltet oder nicht.

Aber vielleicht können mir die Verfechter der Casualisierung von WoW in den Kommentaren ja einige stichhaltige Beweise und Argumente liefern. Ich hätte Lust darauf, über das Thema etwas zu diskutieren – denn es taucht doch immer wieder auf.