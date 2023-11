WoW ruckelt und stürzt ab – So behebt ihr den Memory Leak

Ein fieser Fehler bei World of Warcraft überlastet euren PC gerade? Mit einem kleinen Trick könnt ihr den Fehler verhindern, bis die Entwickler ihn fixen.

In World of Warcraft gibt es aktuell einen ziemlich fiesen Fehler, der den Spielspaß mildert. Nach einer Weile kann es zu starken Rucklern kommen und der ganze Rechner wird zunehmend ausgebremst. Angenehmes Spielen ist kaum noch möglich und die Ursache schwer zu finden. Schuld ist ein Fehler, der zu einem „Memory Leak“ führt. Der Fehler wurde mit Patch 10.2 Wächter des Traums eingeführt.

Was ist das für ein Fehler? Bei einem Memory Leak kommt es zu einer Überlastung eures Arbeitsspeichers, da World of Warcraft immer mehr Platz einfordert. Während das Spiel normalerweise nur ein paar Gigabyte an RAM belegen sollte, sorgt der Memory Leak dafür, dass dieser Wert immer wieder ansteigt und es nach oben hin quasi kein Ende gibt. WoW „frisst“ sich mit so viel Speicher voll, wie es nur kriegen kann – und je länger das Spiel läuft, desto schlimmer wird es. Ein Ende ist erst dann in Sicht, wenn euer Speicher vollkommen ausgeschöpft ist.

Die Folge: der ganze PC ist langsam, World of Warcraft ruckelt stark.

Dieser Fehler betrifft alle Nutzer von DirectX 11 und Mac-Rechnern.

Wie behebt man den Fehler? Eine dauerhafte Lösung gibt es aktuell nicht, aber es gibt einen Workaround, den ihr anwenden könnt. Solltet ihr feststellen, dass World of Warcraft zu viel Arbeitsspeicher beansprucht, was ihr etwa im Task-Manager sehen könnt (STRG+ALT+ENTF), dann hilft ein kleiner Konsolen-Befehl, den ihr einfach im Chat-Fenster des Spiels eingeben müsst:

/console gxrestart

Das reduziert den RAM-Verbrauch wieder auf den Standard-Wert – zumindest temporär. Nach einer Weile beginnt die Menge wieder anzusteigen. Hebt euch diesen Befehl also auf und benutzt ihn am besten regelmäßig, um euren Rechner nicht zu überlasten.

Wann wird der Fehler behoben? Blizzard hat den Fehler bereits ausfindig gemacht. Schuld daran ist offenbar eine fehlerhafte Zeile Code, die nur auf den Live-Servern auftritt und daher bei internen Tests übersehen wurde. Noch innerhalb dieser Woche soll es einen Fix für das Problem geben – ihr müsst also vermutlich nicht lange mit diesem Workaround arbeiten.

Ein Bugfix soll im Laufe der aktuellen Woche live gehen, vermutlich mit den Wartungsarbeiten am Mittwoch.

Seid ihr von dem Problem betroffen?

