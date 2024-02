WoW: „Die kreativste Strategie, die es jemals gab“ – So irre spielen Profis die Dungeons

Beim Dungeon-Turnier in World of Warcraft haben die Profis von Echo einen irren Trick gezeigt – etwas, das ab jetzt wohl alle Teams nachmachen werden.

In World of Warcraft findet gerade das Dungeon-Turnier statt. Häufig behalten die besten Teams der Welt dabei besondere Tricks und Kniffe in der Hinterhand, um besonders effizient durch einen Dungeon zu kommen. Jetzt haben die Profis von Echo alle ziemlich überrascht und in einem der Dungeons einen so komplexen Trick durchgeführt, dass man davor nur den Hut ziehen kann.

Was ist das für ein Turnier? Das MDI ist das „Mythic Dungeon International“. Hier können Teams aus der ganzen Welt sich qualifizieren und versuchen, immer härtere „Mythisch+“-Dungeons zu bewältigen – mit einer möglichst geringen Zeit.

Was hat Echo gemacht? Der Trick wurde im Dungeon „Murozonds Erhebung“ durchgeführt. Er benötigt nicht nur extrem gutes Kenntnis des Dungeons, sondern auch eine perfekt vorbereitete Gruppe (alle müssen Nachtelfen sein) und ein gutes Verständnis der Mechaniken aller Feinde, einschließlich ihrer „Reset“-Mechaniken.

Der Trick bringt ein Wurmloch direkt von Zeitverlorenen Schlachtfeld zu Morchies Arena – also eine direkte Verbindung zwischen dem zweiten und dritten Boss des Dungeons.

Wie hat Echo das gemacht? Möglich wurde das durch die Mobs „Infinite Riftmage“. Diese Feinde findet man auf der großen, sandbedeckten Plattform nach dem ersten Boss. Es gibt nur 4 dieser Feinde und jeweils zwei von ihnen verbinden die Orte ihres Todes danach mit einem Wurmloch. Eigentlich kann man damit nur wenige Meter abkürzen, da man diese Feinde nicht an andere Orte mitnehmen kann – doch Echo hat das geschafft.

Zwei der Riftmage-Mobs müssen im Vorfeld getötet werden, um die normalen Portale des Dungeons freizuschalten. Gleichzeitig können diese Portale aber nicht benutzt werden, solange man sich im Kampf befindet. Daher besteht die ganze Gruppe von Echo aus Nachtelfen, um die Volksfähigkeit „Schattenmimik“ zu erhalten, mit der man Verstohlenheit bekommt und den Kampf verlässt.

So ging Echo vor:

Alle greifen einen der beiden Infinite Riftmages an. Sobald seine HP niedrig sind, rennen die drei DPS-Charakter zum Portal und benutzen Schattenmimik, um schnell zum Zeitverlorenen Schlachtfeld zu rennen.

In der Zeitverlorenen Arena benutzen sie ein Ritual der Beschwörung vom Hexenmeister.

Zeitgleich benutzt der Heiler Schattenmimik und benutzt das andere Portal, um zur Arena von Morchie zu rennen. Da der Heiler durch Schattenmimik aus dem Kampf kam, aber noch DoTs von ihm aktiv waren, ist er direkt wieder mit dem Riftmage „im Kampf“.

Sobald alle in Position sind, flieht der Tank und verwendet seine eigene Schattenmimik.

Da der Riftmage nun nur noch mit dem Heiler im Kampf ist, der sich aber auf einer anderen Plattform befindet, greift nun die „Snapping“-Mechanik. Nach einigen Sekunden des Ausweichens teleportiert sich der Riftmage zum Heiler, der ihn sofort tötet. Das erste Wurmloch entsteht so in Morchies Arena.

Der Heiler lässt sich nun von den DPS-Spielern mit einem Hexenmeister-Portal beschwören.

Der Tank wartet nun ab, dass seine Gruppe ihn zu sich beschwört. Kurz bevor er die Beschwörung annimmt, legt er als Dämonenjäger aber noch ein Siegel unter den verbleibenden Riftmagier. Da das Siegel erst explodiert, nachdem der Tank bereits die Beschwörung angenommen hat, greift wieder die „Snapping“-Mechanik, wodurch der Riftmage auf dem Zeitverlorenen Schlachtfeld landet!

Jetzt vernichten alle zusammen den verbleibenden Riftmage, wodurch es nun eine direkte Wurmloch-Verbindung zwischen dem Schlachtfeld und Morchies Arena gibt.

Anschließend ziehen sie wieder mit dem Siegel-Trick die Trash-Mobs vom Schlachtfeld zu Morchie und bezwingen den Boss zusammen mit dem Trash, um ordentlich Zeit zu sparen.

Den Rest des Dungeons bewältigen sie auf normalem Weg.

Um besser zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, schaut euch am besten dieses Video an:

In jedem Fall eine beeindruckende und extrem gute Taktik, bei der mehrere Mechaniken miteinander interagieren. Insgesamt bringt dieser Trick eine Zeitersparnis von gut 45 Sekunden – was im MDI ein richtiger dicker Vorteil ist.

Das sagt die Community: Die meisten Zuschauer sind von diesem Trick ziemlich begeistert, zeigen sich aber auch verwundert. Denn solche komplexen Strategien, die auch mit dem „Reset-Verhalten“ der Mobs spielen, werden von Blizzard häufig verändert und behoben. Dass sie dieses Mal sogar als offizielles Video auf dem WoW-Kanal landen, ist neu und wird von vielen als Zeichen gesehen, dass Blizzard hier lockerer wird und das Turnier sich mehr entfalten lässt, wie es von der Community geschätzt wird.

„Das ist die glorreichste Strategie, die ich jemals im MDI gesehen habe.“ – Gordronfreems

„Brilliant und unwirklich, dass sich das wirklich jemand ausgedacht hat. 200 IQ.“ – SoloVeracity

Was haltet ihr von diesem Trick? Genial und gut mechanisch gut durchdacht? Oder klares Bug-Abusing und sollte verboten sein?

