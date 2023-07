WoW zeigt neues Cinematic – Fans ahnen den Tod eines geliebten Charakters

Ein neues Cinematic zeigt, wohin die Reise in World of Warcraft geht. Die Zeit eines der beliebtesten Charaktere läuft ab.

Mit Dragonflight gelingt es World of Warcraft zum ersten Mal seit vielen Jahren, keine langen Wartezeiten zwischen den Patches aufkommen zu lassen. Alle paar Monate erscheint ein neues Update und in wenigen Tagen ist das auch mit Patch 10.1.5 „Risse der Zeit“ der Fall.

Schon im Vorfeld des Patches hat Blizzard das erste Ingame-Cinematic des Updates veröffentlicht und gibt damit nicht nur eine Reihe von Story-Details bekannt, sondern auch erste düstere Vorzeichen für das, was einem der beliebtesten Charaktere von World of Warcraft bald bevorstehen könnte.

Was ist im Cinematic zu sehen? Das Video zeigt Nozdormu zusammen mit Alexstrasza auf dem Sitz der Aspekte. Nozdormu ist von Visionen geplagt, die er selbst als „Klarsicht“ bezeichnet – also ein Blick in die unmittelbare Zukunft. Er sieht, dass „die Ewigen“ einen Pakt mit Iridikron eingegangen sind und nun mit ihm Hand in Hand arbeiten. Das Ziel ist es, aus Nozdormu endlich den Anführer der Ewigen zu machen.

Nozdormu klingt dabei verzweifelt. Er sieht kaum eine Chance, gegen eine Allianz aus Iridikron und den Ewigen zu bestehen – selbst wenn Alexstrasza ihren Freund nicht aufgibt, wirkt auch sie etwas ratlos.

Warum ist Nozdormu so beliebt? Nozdormu gilt als einer der tragischsten Charaktere von World of Warcraft. Als ihm der Schutz der Zeitlinien anvertraut wurde, bekam er auch eine Vision davon, wie er sterben wird. Dieser Tod gilt als unvermeidlich, denn er findet in der „wahren“ Zeitlinie statt. Das bedeutet, dass diese Zeitlinie und auch sein Tod darin auf jeden Fall eintreten muss, wenn Azeroth nicht vom Pfad abweichen soll.

Das wiederum scheint aber auch zu bedeuten, dass Nozdormu die Wandlung zu „Murozond“ durchleiden muss, also der Anführer des ewigen Drachenschwarmes wird.

Nozdormu und seine bronzenen Drachen stehen damit vor einem ziemlichen Dilemma. Kommen sie weiter ihrer von den Titanen gegebenen Aufgabe nach und bewahren die eine, wahre Zeitlinie, in der Nozdormu stirbt? Oder versuchen sie, den Tod Nozdormus zu verhindern und lösen damit vielleicht erst Recht die Erschaffung von Murozond aus?

Diese Geschichte, die sich bereits seit „The Burning Crusade“ anbahnt, scheint nun ihren Höhepunkt in Dragonflight zu finden.

So diskutiert die Community darüber: Das drohende Schicksal von Nozdormu wird auch in der Community von WoW fleißig diskutiert. Alleine auf YouTube sorgen sich viele um die Richtung, die diese Handlung einschlagen könnte.

„Wow. Nozdormu sieht einfach so … müde aus. Das Gewicht von so viel auf Gedanken und Körper wird wohl langsam unerträglich. Bravo Blizzard, für eine solche Szene.“

„Finde nur ich das, oder sehen seine Augen schon etwas anders aus? Sie sehen irgendwie schon mehr wie die der Ewigen aus …“

„Ich hoffe sehr … wirklich sehr, dass ihm nichts passiert. Ich will nicht, dass er stirbt oder wir ihn bekämpfen. Es würde mir wirklich mein Herz brechen.“

Wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir ab dem 12. Juli im Spiel. Denn dann ist der neue Patch und damit auch der Mega-Dungeon „Dämmerung des Ewigen“ verfügbar, in dessen Verlauf die Geschichte weitergeht.

Wie hofft ihr, dass die Geschichte ausgeht? Glaubt ihr, Nozdormu übersteht die Erweiterung unbeschadet?