WoW: Nach fast 20 Jahren könnt ihr jetzt einen dauerhaften Hexenbesen als Mount erhalten

Ein neues Reittier ist in World of Warcraft verfügbar. Es ist ein Muss für alle wahre Hexen – und kann ab sofort verdient werden. Aber nur in diesem Monat.

Der Monat Oktober ist angebrochen und damit gibt es in World of Warcraft jede Menge neue Waren im Handelsposten. Auch wenn der Handelsposten zuletzt ein wenig in Kritik geraten ist, weil Blizzard zusätzliche Händlerdevisen im Shop als Teil von „Bundles“ verkauft, gibt es jeden Monat viele Belohnungen, die man sich kostenlos erspielen kann.

Im Halloween-Monat Oktober wird den Fans ein Traum erfüllt, den sie schon seit der Einführung der Schlotternächte haben: Einen fliegenden Besen als Reittier. Und das permanent.

Wie kommt man an den Besen? Um den Besen zu erspielen, braucht ihr ein aktives WoW-Abo und müsst im Monat Oktober euer Reisetagebuch füllen. Dafür müsst ihr unterschiedliche Aktivitäten abschließen, um insgesamt 1.000 Reisepunkte zu erhalten. Der Fortschritt hier ist accountweit, sodass ihr auf mehreren Charakteren daran arbeiten könnt.

Die Aufgaben sind diesmal sehr schnell erledigt.

Was macht den Besen so besonders? Einen fliegenden Besen gibt es in World of Warcraft bisher nur als temporäres Reittier, nämlich während der Schlotternächte. Dort könnt ihr einen Besen aus verschiedenen Quests oder durch den Kopflosen Reiter erhalten. Der Haken an der Sache: Der Besen verschwindet nach dem Ende des Events wieder.

Doch nicht so das „Schreckensgefährt der Vornacht“ („Eve’s Ghastly Rider“). Diesen Besen könnt ihr das ganze Jahr über benutzen.

Noch besser: Während der Schlotternächte hat das Beschwören des Besens keine Zauberzeit. Ihr könnt also „spontan“ aufsteigen – genau wie mit dem Schlotternachtsbesen.

Schnelle Freischaltung von Schreckensgefährt der Vornacht

Die Aktivitäten im Oktober sind vielfältig und besonders einfach abzuschließen. Einige Vorschläge, mit denen ihr ganz schnell an den Besen kommt:

Tötet Coren Düsterbräu während des Braufests (150 Punkte).

Fang 50 Fische in Pandaria (100 Punkte).

Besucht eure Farm in Pandaria und grabt 1x Erde um (50 Punkte).

Schließt 15 Quests in Pandaria ab, die Erfahrung gewähren (150 Punkte).

Schließt 10 Quests ab (100 Punkte).

Schließt 25 Quests ab (100 Punkte).

Schließt 50 Quests ab (100 Punkte).

Besiegt einen Weltboss auf den Dracheninseln (100 Punkte).

Schließt eine PvP-Weltquest ab (100 Punkte).

Fahrt mit einem Karussell auf dem Dunkelmondjahrmarkt (50 Punkte).

Das sind nur ein paar Vorschläge. Es gibt noch viel mehr Missionen, sodass ihr euch euren einfachsten Weg selbst wählen könnt. So könnt ihr auch Dungeons besuchen, einen Charakter leveln oder im PvP Punkte sammeln.

Ihr habt bis Ende des Monats, also genau bis zum 31. Oktober Zeit, um euch den Besen zu erspielen.

Habt ihr euch den Besen schon geholt? Oder seid ihr fleißig dabei, die Aufgaben zu erledigen?

Auch andere bekommen bald etwas Neues: Jäger erhalten endlich einen Buff für den ganzen Raid.