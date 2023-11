WoW hat einen fiesen Trick gegen viele Addons und Programme eingeführt

Warum ist das ein Problem? Ein „Problem“ entsteht dadurch, dass der Kampflog mit einiger Verzögerung in die entsprechende Datei geschrieben wird. Gerade bei langen Bosskämpfen kann sich so eine recht große Datei bilden, die dann mehr oder weniger „spontan“ geschrieben wird. Das kann auf einigen Rechnern zu Rucklern und kurzen Verzögerungen führen.

Was bringt das? Dadurch, dass Teile des Kampflogs nicht mehr live ausgelesen werden können, stehen nicht mehr alle Daten „live“ zur Verfügung. Das wiederum bedeutet, dass externe Programme den Log nicht mehr in Echtzeit auslesen können und daher auch keine Overlays erstellen können, die dann direkt im Spiel Tipps und Hinweise geben, etwa wie man sich zu positionieren hat oder wo bestimmte Effekte eintreffen.

Was wurde geändert? Blizzard hat verändert, wie der Kampflog funktioniert und dadurch auch, wie andere Programme auf den Log zugreifen können. Denn der Kampflog wird eigentlich live in einer externen Datei gespeichert, die dadurch sofort ausgelesen werden kann.

Wenn es um maximale Effizienz geht, dann sind Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft bereit, alle Grenzen auszureizen. Das geht nicht nur durch besonders mächtige Addons im Spiel, sondern auch durch externe Programme, die dann etwa ein Overlay über das Spiel legen. Das war vor allem im letzten Raid, Aberrus, ein fieser Vorteil. Doch Blizzard hat dieser Sache nun Einhalt geboten – und das kann zu anderen Problemen führen.

