World of Warcraft ist down – Was ist da los?

Die Verbindung zu World of Warcraft und anderen Blizzard-Spielen ist aktuell nicht möglich. Was ist da los?

Update 23:05 Uhr: Erste Spielerinnen und Spieler können wieder einloggen, die Probleme scheinen nachzulassen.

Originalmeldung: Abends nach der Arbeit noch ein Ründchen Instanzen besuchen oder die letzten Tage der Osterferien genießen und in Goldhain das Nobelgarten-Event feiern – das hatten wohl viele Spielerinnen und Spieler heute vor. Doch beim Einloggen in World of Warcraft gibt es Probleme. Die Login-Server machen Stress und eine Verbindung zum Spiel ist nicht möglich.

Seit wann ist das so? Die ersten Meldungen gab es um ungefähr 19:30 Uhr. Seitdem häufen sich Berichte, dass man sich in World of Warcraft (und anderen Blizzard-Spielen) nicht mehr einloggen kann.

Welche Spiele sind betroffen? Im Grunde sind von dem Problem alle Spiele im Battle.net betroffen, die einen Login über die Authentifizierungs-Server benötigen. Das sind:

World of Warcraft Dragonflight (einschließlich Plunderstorm)

Alle Versionen von WoW Classic

Overwatch

Hearthstone

Heroes of the Storm

Diablo IV

Solltet ihr aktuell dennoch einloggen können, dann habt ihr schlicht Glück gehabt. Tausende Spielerinnen und Spieler können genau das gerade nicht.

Was ist da los? Es gibt Probleme mit dem Login-Server. Ihr könnt zwar (in den meisten Fällen) die Battle.net-App starten, sobald ihr aber ein Spiel startet, kann es keine Verbindung zu den Servern herstellen. Hier hilft nur abwarten, bis es grünes Licht von Blizzard gibt.

Wann funktioniert alles wieder? Das ist noch nicht klar. Sobald es von Blizzard grünes Licht gibt und das Einloggen wieder möglich ist, updaten wir diesen Artikel. Bis dahin bleibt nur abwarten, Tee trinken und vielleicht den einen oder anderen Artikel auf MeinMMO zu lesen:

Auch wenn es natürlich ärgerlich ist, solltet ihr den Abend lieber nicht damit verbringen, permanent auf den Login zu starren. Nutzt die Zeit stattdessen, um vielleicht eine gute Serie zu schauen oder einfach etwas anderes zu spielen – immer wieder „Verbindung fehlgeschlagen“ zu lesen, macht nur unglücklich.

Wie verbringt ihr diesen Abend?