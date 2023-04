World of Warcraft gibt Vollgas und haut Patch nach Patch raus. Doch wie lange kann das gut gehen? MeinMMO-Dämon Cortyn wagt eine Prognose.

Als am Anfang der Woche Blizzard das Launch-Datum von Patch 10.1 Glut von Neltharion verkündet hatte, musste ich mehrfach blinzeln. Bereits Anfang Mai startet das nächste Update.

Ich will ehrlich sein und hätte niemals gedacht, dass ich das über World of Warcraft schreiben würde: Das geht mir eine Spur zu schnell.

Vielleicht, weil ich über Jahre daran gewöhnt wurde, nur alle 4 bis 5 Monate ein Update zu bekommen, fühlt sich das jetzt schon fast hastig an.

Egal wie oft ich es auch zerdenke, ich kann einfach nicht begreifen, wie World of Warcraft es hinbekommt, so schnell so viel Content mit hoher Qualität und solidem Umfang rauszuhauen, wie das seit dem Launch von Dragonflight der Fall ist.

Nur 6 Wochen den Patch 10.0.7 zu haben, heißt im Umkehrschluss auch, dass die Verbotene Insel als „Endgame-Zone“ nur für 6 Wochen wirklich relevant war, ebenso wie der Onyxsockelring mit seinen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten.

Der Onyxsockelring ist recht komplex – dafür, dass er nur 6 Wochen wirklich stark sein wird.

Blizzard hat hier ein neues System eingeführt, nämlich den besagten Ring, und beerdigt es nach rund 6 Wochen schon wieder.

Das ist schnell. Sehr schnell. Beinahe schon verschwenderisch dem eigenen Content gegenüber.

Auch die Community ist überwiegend begeistert und verwirrt. Für viele ist Dragonflight gerade auf dem besten Weg, eine der beliebtesten Erweiterungen aller Zeiten zu werden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Und obwohl ich schwer begeistert von der Menge an Content und der Geschwindigkeit bin, mit der World of Warcraft gerade abliefert, habe ich noch immer dieses kleine, skeptische Stimmchen im Hintergrund, das mir zuflüstert: „Warte ab, der Crash kommt noch.“

Es gibt noch immer diese Chance, dass Dragonflight diese Menge an Content nur raushauen kann, weil man Shadowlands sehr früh verlassen hat. Wenn das stimmt, dann könnte Dragonflight gerade eine Menge Vorschub bekommen an Inhalten, die zum großen Teil schon fertig entwickelt sind.

Das wiederum würde aber bedeuten, dass Dragonflight entweder am Ende eine große Content-Dürre bis zur nächsten Erweiterung hat oder aber diese Erweiterung dann ihrerseits größere Content-Lücken aufweist, weil dieser Vorschub einfach aufgebraucht ist.

Ich bin wirklich verwirrt, wie dieses aktuelle Tempo zustande kommt. Denn auch wenn Blizzard für World of Warcraft 100 neue Mitarbeiter kurz vor dem Dragonflight-Launch eingestellt hatte, dürfte sich deren Mitarbeit wohl erst in den kommenden Monaten bemerkbar machen – immerhin sind die neusten Inhalte schon lange vor dem Launch von Dragonflight in Entwicklung gewesen.

Doch immer pessimistisch zu sein, ist auch nicht angenehm. Daher verschließe ich den Gedanken an die Zukunft erstmal ein wenig im Unterbewusstsein und freue mich darüber, dass aktuell in World of Warcraft so verdammt viel richtig läuft.

Wenn Blizzard beweist, dass sie dieses Tempo durchhalten können, dann wage ich sogar die Hoffnung, dass World of Warcraft sich noch einmal den „MMORPG-Thron“ zurückholen kann, an dem es in den letzten Jahren so deutlich – und vor allem zu Recht – gebröckelt hat.