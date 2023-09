WoW-Fans spielen 20 Jahre altes Spiel und fragen sich selbst: „Warum habe ich Spaß?“

20 Jahre alt und doch können einige nicht loslassen. WoW Classic HC begeistert – und die Spieler wissen oft selbst nicht, warum sie spielen.

Die meisten Spiele sind relativ kurzlebig. Man spielt sie einige Monate und legt sie dann beiseite. Vielleicht holt man sie nach 10 Jahren nochmal in einem Anfall von Nostalgie hervor und hat kurz Spaß daran. Doch World of Warcraft in seiner „Hardcore“-Variante scheint dort anders zu sein.

Auch im Subreddit von WoW Classic stellt man sich die Frage. Hier hat der Nutzer centcentcent sich selbst die Frage gestellt, warum er eigentlich so Spaß am Spiel hat – denn alle rationalen Überlegungen sprechen dagegen:

Es ist 2023, ich bin 38 Jahre alt und spiele einen Level-17-Priester in WoW Classic Hardcore. Warum spiele ich das? Das Gameplay ist langsam, das Questen ist anstrengend, es dauert ewig, wenn man irgendwo hin will und meine Rotation ist einfach und repetitiv. Warum ist das das einzige Spiel, an das ich seit Kurzem denken kann? Stunden vergehen und alles was ich getan habe, ist Trübauge der Alte zu töten und Kondorfleisch zu sammeln. Das ist der meiste Spaß, den ich seit langer Zeit an einem Videospiel hatte. Warum? Ich stecke Stunden in etwas, das durch einen einfachen Disconnect ruiniert sein könnte. Ich liebe es. Überall sind Leute, die Welt fühlt sich lebendig an. Alles hat ein Gewicht, es hat ein Gefühl von Gefahr und Fortschritt. Bald die Todesminen. Und wenn ich sterbe … wollte ich schon immer mal einen Zwerg-Krieger ausprobieren.

Der Beitrag kam bei der Community gut an und hat inzwischen über 1.500 Upvotes erhalten. Einige Mitspielerinnen und Mitspieler haben aber Ideen, warum WoW Classic Hardcore auch gut 20 Jahre nach dem Release des Grundspiels noch immer funktioniert.

So schreibt Erva420:

Es ist ein gutes Videospiel, gemacht mit der Liebe zum Gaming, anstatt dass es eine Plattform ist, die dir Mikro-Transaktionen und Investoren-Metriken verkaufen soll. Es ist einfach ein gutes Videospiel.

Auch artevelde8 sieht das Problem eher in der neueren Spiel-Generation:

Heutzutage lassen dich Spiele einfach bis zum Endgame-Content grinden, damit du in einem Kreislauf gefangen bist, in dem es nur noch darum geht, dass du mit den neusten Updates mithalten kannst. Ganz abgesehen davon, dass Spiele aktuell versuchen, dich zum Erledigen von täglichen, anstrengenden und wiederholdenen Aufgaben zu bringen, damit du weiterspielst.

Was macht den Reiz von Hardcore aus? Den genauen Reiz von Hardcore-WoW in Worte zu fassen, ist vermutlich recht schwierig. Vielen ist es unbegreiflich, wie die „1-Leben“-Mechanik Spaß bringen kann und Hunderte Stunden Spielzeit mit einem einzigen Fehler ausgelöscht werden können. Doch genau das scheint zu sein, was viele bei der Stange hält, denn Barbz182 fasst es so zusammen:

Gefühl für Fortschritt.

Gefühl von Erfolg.

Gefühl von Gemeinschaft.

Gefühl von Abenteuer.

All das wird durch die gemeinsame Gefahr des plötzlichen digitalen Todes nur noch verstärkt.

Hat euch WoW Classic Hardcore auch so in den Bann gezogen? Oder könnt ihr damit gar nichts anfangen?

Manche verlieren ihren Charakter auch, wenn sie vorsichtig sind: Durch eine ungeplante Explosion.