WoW: Die Dracthyr können wohl bald neue Klassen wählen, auch Krieger und Magier

Für das neuste Volk in World of Warcraft dürfte sich bald einiges ändern. Das stellt zumindest der Game Director Ion Hazzikostas in Aussicht.

Die Dracthyr sind schon ein besonderes Völkchen in World of Warcraft Dragonflight. Sie sind die einzige Spezies, die „Rufer“ werden können und gleichzeitig ist das auch die einzige Klasse, die ein Dracthyr wählen kann. Jeder Dracthyr ist Rufer und jeder Rufer ist ein Dracthyr.

Das könnte sich allerdings ändern. Denn der Game Director deutet an, dass Dracthyr künftig wohl auch andere Klassen wählen können.

Woher stammt die Info? In einem Gruppeninterview mit wowhead und einigen WoW-Content-Creators konnten viele Fragen an den Game Director Ion Hazzikostas gestellt werden. Auch wenn es primär um den anstehenden Patch 10.0.7 ging, wurden auch andere Fragen gestellt. Wowhead hat eine Zusammenfassung des Interviews veröffentlicht und dabei ging es wohl auch um die Frage, ob Dracthyr ewig nur Rufer bleiben würden. Dazu sagte Hazzikostas:

Es besteht eine hohe Chance, dass Dracthyr am Ende Waffen tragen und Frostblitze zaubern können.

Auch wenn „Frostblitze“ klar auf Magier anspielen, wollte Hazzikostas damit wohl zum Ausdruck bringen, dass Dracthyr in Zukunft deutlich mehr Klassen wählen können. In der Vergangenheit hieß “eine hohe Chance” bei Blizzard beinahe immer, dass das Feature bereits in Planung ist.

Umgekehrt scheint das aber wohl eher unwahrscheinlich. Der Talentbaum der Rufer ist eng mit den Dracthyr verwoben – und aufgrund der Drachen-Fähigkeiten würde das bei anderen Völkern wohl auch nur wenig Sinn ergeben.

Was wurde noch gesagt? Ebenfalls im Interview erwähnte Hazzikostas, dass man noch weitere Klassen-Volk-Kombos zugänglich machen will und diese im Laufe der Zeit hinzufügt. Man will möglichst große Vielfalt erschaffen, aber immer dafür sorgen, dass die Story auch einen logischen Grund bietet, warum ein bestimmtes Volk nun eine entsprechende Klasse wählen kann.

Das ist auch nur logisch, immerhin haben viele Völker eine lange Geschichte und entsprechenden Werdegang. So wären Hexenmeister für „Lichtgeschmiedete Draenei“ wohl schwierig zu vertreten. Solche Einschränkungen gibt es auch bei einigen anderen Völkern, die dann erst einen Story-Grund bräuchten.

Wann kommt das? Wann Dracthyr auch andere Klassen wählen können, ist noch nicht klar. Bisher deutet zumindest nichts darauf hin, dass das bereits in Patch 10.1 Glut von Neltharion der Fall sein könnte – demnach wäre der frühste Termin dafür Patch 10.1.5, der erst später im Sommer erscheint. Allerdings könnte Hazzikostas auch gemeint haben, dass neue Klassen für Dracthyr erst in der nächsten Erweiterung oder noch später spielbar werden.

Klar scheint aber zu sein, dass das kommt – und irgendwann deutlich mehr Dracthyr durch Azeroth gleiten.