WoW Classic: Fast jeder zweite von euch hat schon die Lust verloren

World of Warcraft Classic hat viele Spieler nicht über das erste Jahr hinweg halten können. Über 40% von euch haben schon wieder aufgehört.

Seit über einem Jahr läuft World of Warcraft Classic inzwischen. Noch sind nicht alle klassischen Inhalte veröffentlicht worden, denn die Nekropole Naxxramas und damit auch die Angriffe der Geißel stehen noch aus. Dennoch ist der erste Anstrom an Spielern längst versiegt und viele haben sich von dem lang ersehnten MMO-Urgestein schon wieder abgewandt.

Vor einigen Tagen wollten wir in einer Umfrage von Euch wissen, wie es mit dem Interesse an WoW Classic eigentlich noch aussieht. Zumindest für die Leser von MeinMMO lässt sich damit festhalten: Fast jeder 2. von Euch hat WoW Classic inzwischen wieder den Rücken gekehrt. Das sind die Ergebnisse der Umfrage:

Rechnet man die 14% aus der Umfrage heraus, die angegeben haben, niemals World of Warcraft Classic gespielt zu haben, dann fällt das Ergebnis noch ein wenig stärker aus. Denn dann lässt sich grob sagen, dass jeder zweite von unseren Lesern, der mit World of Warcraft Classic begonnen hat, inzwischen nicht mehr einloggt.

Viele der Interessenten wurden von Classic auch offenbar enttäuscht. Da kann das Spiel selbst der Grund sein, wie etwa bei mordran. Der schrieb:

Andere, wie etwa Scaver, sind eher von der Community und dem selbstauferlegten Druck enttäuscht und davor wieder geflohen.

(…) Der Leistungsdruck in Classic ist mindestens 10x höher als in Retail, auch weil der „neue Content“ in viel kürzeren Abständen freigeschaltet wird und jeder immer direkt ab Tag 1 dabei sein will. Gehört man nicht zu denen, hat man kaum eine Chance, irgendwo Anschluss zu finden – so meine Erfahrung.

Daher bleibe ich alleine bei Retail und Classic ist schon längst deinstalliert.