WoW-Chef sagt: Eine Klasse ist an allem Schuld

In World of Warcraft sucht man gerne einen Schuldigen. Jetzt hat man ihn gefunden. Der Game Director verrät, wem ihr alles Schlechte zu verdanken habt.

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft, The War Within, beginnt die große Weltenseele-Saga, die sich über insgesamt 3 Erweiterungen erstrecken wird. Doch dass es zu dieser Geschichte überhaupt kommt, daran ist eine Klasse in World of Warcraft ganz allein schuld – zumindest dann, wenn man dem Game Director des Spiels glaubt.

Was hat Ion Hazzikostas gesagt? In einem WoWCast der WoW-Website zum bevorstehenden Start der Alpha von “The War Within”, wurde auch über die Antagonistin der Erweiterung gesprochen, Xal’atath. Die Elfe ist nämlich eigentlich gar keine Elfe – und Schattenpriester, die in Legion aktiv gespielt haben, dürften sie bereits kennen. Denn Priester haben den Dolch geborgen und damit viele Ereignisse in Gang gesetzt, die sich über Legion, Battle for Azeroth und auch Teile von Dragonflight erstreckt haben.

Als Hazzikostas auf Xal’atath zu sprechen kommt, sagt er:

Wenn ihr später an einem Raid-Boss in The War Within sterbt, dann gebt den Schattenpriestern die Schuld. Weil sie haben die Klinge nicht einfach abgelegt und sich dann von dem sprechenden Dolch entfernt. Dann wären wir heute nicht hier.

Die “Knaifu-Waifu”-Xal’atath war beliebt – jetzt sorgt sie für Chaos.

Meint Ion das ernst? Nein, wohl eher nicht. Denn obwohl Schattenpriester den Dolch in Legion verwendet haben, war die Waffe bereits in den Jahrtausenden davor sehr aktiv. Aus den Aufzeichnungen der Priester-Ordenshalle wissen wir bereits, dass Xal’atath sich von ganz allein in die Geschicke der Welt eingemischt hat und auf unterschiedliche Weise in die Hände von mächtigen Personen gelangt ist.

Wer ist Xal’atath eigentlich? Xal’atath setzt in The War Within die Story in Gang. Ihren Ursprung hatte die mysteriöse Kreatur in einer Leerenelfen-Gestalt allerdings bereits in der Erweiterung Legion. Hier diente sie den Priestern als Artefaktwaffe und flüsterte ihnen immer wieder ominöse Geheimnisse zu. Später wurde Xal’atath jedoch aus dem Dolch befreit und hat in Battle for Azeroth einen eigenen Körper erhalten.

Zuletzt sah man Xal’atath an der Seite von Iridikron, als dieser durch ein Leeren-Portal verschwand.

Wenn ihr also einen Grund braucht, um Schattenpriester ein kleines bisschen doof zu finden – in The War Within habt ihr einen Anlass dazu.