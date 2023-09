Twitch-Streamer Asmongold zum neuen Leak: „Wenn sie das machen, ist WoW tot“

Alles in allem klingt das wohl zu „fantastisch negativ“, um wirklich der Wahrheit zu entsprechen – aber mehr dazu erfahren wir in wenigen Wochen, wenn die BlizzCon 2023 startet.

Wie wahrscheinlich ist das? Ziemlich unwahrscheinlich. Dass Dragonflight von einem „ausgelagerten Team in China“ erschaffen wurde, dürfte schon so manche Zweifel streuen, zumal die dafür zuständigen Entwickler auch immer wieder Teile ihrer Arbeit veröffentlicht und vorgestellt haben.

Was sagt Asmongold zu den „Leaks“? Dass Asmongold am Wahrheitsgehalt dieser Leaks zweifelt, lässt sich gut erkennen. Er spielt die Ideen aber durch und nimmt sie für „bare Münze“ und gibt seine Meinung dazu ab, wenn das erwähnte eintreten würde – gerade in Bezug auf die „Mikro-Erweiterungen“, die man dazukaufen muss:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So handhabt es auch der bekannte WoW-Streamer Asmongold, der in einem seiner neusten Videos einen Leak bespricht.

Insert

You are going to send email to