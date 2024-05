Legendäres deutsches WoW-Hörspiel bekommt ein Remake – Allimania kehrt zurück

Allimania bekommt eine Neuauflage spendiert. Die Geschichte rund um Horst und die chaotische Gilde wird komplett neu geschrieben.

Es gibt eine Reihe von Witzen und Insidern, die versteht man in World of Warcraft nur, wenn man schon seit sehr vielen Jahren dabei ist. Gerade auf deutschen Realms gibt es auch heute noch häufig Kommentare, die man nur versteht, wenn man vor vielen Jahren die Geschichte rund um „Allimania“ gehört hat.

Jetzt bekommt das legendäre Hörspiel einen Reboot und wird komplett neu geschrieben.

Was ist Allimania? Das Hörspiel von Steve „Stevinho“ Krömer, Allimania, erzählt die Geschichte rund um den etwas trotteligen Menschen-Krieger Horst, der im Verlauf seines ersten Tages in der Spielwelt von WoW eine Gruppe zum Questen findet und kurz darauf die namensgebende Gilde „Allimania“ gründet. Gemeinsam erleben sie dann verschiedene Abenteuer, die in den allermeisten Fällen auf frühen Begebenheiten in World of Warcraft basieren. So müssen die Recken etwa mehrere Stunden in einer Warteschlange „anstehen“, um endlich ins Alteractal gelassen zu werden.

Falls ihr jemals in der Vergangenheit über einen Druiden namens „Miracoli“, eine Nachtelf-Priesterin namens „Uschi“ oder einen Gnom-Hexenmeister namens „Dimitri“ begegnet seid, dann sind die Charaktere ziemlich sicher von Allimania inspiriert gewesen.

Allimania hat einen sehr eigensinnigen und doch ikonischen Humor, der vor allem WoW-Fans der ersten Stunde so manch eine nostalgische Erinnerung bescheren dürfte.

Die Heldentruppe aus Allimania.

Warum wird Allimania neu aufgelegt? Laut eigenen Aussagen arbeitet Stevinho bereits seit mehreren Monaten am kompletten Reboot von Allimania und die Produktion der ersten Folge ist auch beinahe abgeschlossen, während an der zweiten bereits im Hintergrund gearbeitet wird. Auf Stevinhos Blog heißt es dazu:

„Das Ziel ist nach wie vor: Allimania komplett zu resetten und die ganze Story neu zu erzählen – zeitgemäßer und mit weniger Pipi-Kacka-Humor.“

Hinzu kommt, dass viele Witze der alten Folgen heute schlicht keinen Sinn mehr ergeben. So gibt es viele Quests oder Mechaniken im Spiel, auf die Allimania sich häufig bezieht, inzwischen gar nicht mehr. Das ist aber wenig verwunderlich, immerhin hat sich WoW in knapp 20 Jahren deutlich verändert.

Aktuell werden noch Gastsprecher für die zweite Folge gesucht:

Ein Release-Datum für die erste Folge gibt es bisher noch nicht.

Cortyn meint: Mich hat die Ankündigung ziemlich gefreut. Allimania ist für mich fest mit meinen ersten WoW-Erinnerungen verbunden. Sich damals (noch weitestgehend heimlich) die Nächte um die Ohren zu schlagen und die „WoW-Nacht“ zu hören, war da immer ein Highlight, das von der neuen Folge Allimania gekrönt wurde.

Es stimmt allerdings, dass es schwer ist, Allimania heute noch „neuen“ Spielerinnen und Spielern zu empfehlen. Die Qualität der Mikrophone war, der Zeit geschuldet, sehr schlecht. Gerade verglichen mit der letzten Folge „Allimania 20“ aus 2015 ist die Diskrepanz schon gigantisch. Auch der kritisierte „Fäkalhumor“ wirkt heute etwas befremdlich und ich bin mir sicher, dass die Serie auch ohne die Witze gut auskommen wird.

Habt ihr Lust auf ein Allimania-Reboot? Oder reicht euch das Original noch immer aus?