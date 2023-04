Die 10 seltensten Pets in World of Warcraft, die ihr aktuell bekommen könnt

In World of Warcraft gibt es jede Menge Dinge zu sammeln und zu den beliebtesten Sammlungen gehören hier die Kampfhaustiere (Battle Pets). Weit über 1.600 verschiedene davon gibt es inzwischen in Blizzards MMORPG zu finden. Doch manche sind seltener als andere, denn sie kommen aus vielen unterschiedlichen Quellen.

Insert

You are going to send email to