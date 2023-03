In WoW könnt ihr zum ersten Mal eine neue Sprache lernen – und keiner versteht euch

Die Sprache der Furbolgs ist ziemlich komplex – doch ihr könnt sie in World of Warcraft sehr kurzer Zeit lernen und euren Charakter dann verwenden lassen.

Der neuste Patch von World of Warcraft hat zahlreiche kleine Neuerungen gebracht, die auf den ersten Blick an vielen Spielerinnen und Spielern vorbeigehen. Ein Detail ist etwa die Möglichkeit, eine ganz neue Sprache zu erlernen, nämlich die der Furbolgs.

Das Coole daran: Ihr könnt die Sprache nicht nur verstehen, sondern sie auch selbst sprechen. Sie kann dann nur von anderen Charakteren verstanden werden, die ebenfalls der Furbolg-Sprache mächtig sind.

Furbolg lernen – So werdet ihr ehrfürchtig bei den Winterpelzen

Wie schaltet man die Sprache frei? Wenn auch ihr Furbolg sprechen wollt, müsst ihr dafür eine neue Questreihe abschließen.

Die Quest beginnt mit einem Brief von Sonova Snowden, den ihr aus eurem Briefkasten entnehmen könnt.

Wichtig: Sonova schickt euch den Brief nur, wenn ihr die beiden Questreihen „Rostkieferbau“ und „Winterpelzhöhle“ abgeschlossen habt. Diese beiden Questreihen waren bereits zum Launch von Dragonflight im Spiel. Ihr könnt im Erfolg „Besucher des Azurblauen Gebirges“ nachschauen, ob ihr sie erledigt habt.

Sobald das geschafft ist, bekommt ihr kurze Zeit später den Brief in der Post, der euch einmal mehr nach Sonova Snowden schickt. Erledigt drei kleine Einführungsquests und anschließend könnt ihr wiederholt bei Sonova Artefakte abgeben, um euer Sprachwissen zu steigern.

Sonova Snowden braucht eure Hilfe. Ihr findet ihn bei den Koordinaten 67 / 13 im Azurblauen Gebirge.

Wie verbessert man das Sprachwissen? Um das Sprachwissen von Stufe 1 auf 500 zu steigern, müsst ihr nun Wiedererlangte Furbolgartefakte farmen. Jeweils 5 davon könnt ihr für einen Wissenspunkt bei Sonova Snowden abgeben. Um von Fertigkeit 0 auf 100 zu kommen, müsst ihr also insgesamt 500 Wiedererlangte Furbolgartefakte sammeln.

Aber keine Sorge: Wer jetzt an den Rufgrind der Furbolgs der Holzschlundfeste in Vanilla zurückdenkt, ist weit von der Realität entfernt. Um bei den Winterpelzen ehrfürchtig zu werden oder die Sprache vollständig zu meistern, müsst ihr lediglich 60 bis 90 Minuten Zeit einplanen. Wenn ihr bereits einen gut ausgerüsteten Charakter besitzt, geht es vermutlich noch schneller.

Wie farmt man am besten? Um am schnellsten „Wiedererlange Furbolgartefakte“ zu sammeln, reist in das Azurblaue Gebirge zu den Koordinaten 78 / 40. Hier findet ihr zahlreiche Elite-Gegner. Ignoriert die großen Feuerelementare und Giganten, ihr habt es stattdessen auf die kleineren Tarasek abgesehen. Diese haben knapp 500.000 Leben, droppen dafür allerdings jedes Mal 2-8 Artefakte und haben dazu noch eine Chance, einen „Unversehrter Schreiberstock“ zu hinterlassen.

Hier ist der perfekte Farmspot.

Der Schreiberstock kann ebenfalls für das Lernen der Sprache abgegeben werden und gewährt einen Punkt in der Sprachfertigkeit. Ein Schreiberstock ist also genau so viel wert, wie 5 Artefakte.

Wie spricht man Furbolg? Wenn ihr die neue Sprache sprechen wollt, müsst ihr sie am Chatfenster auswählen. Klickt dafür die kleine Sprechblase an, wählt weiter unten mit dem Cursor „Sprache“ aus und wählt Furbolg.

Beachtet, dass ihr die Sprache nur im /sagen (/say) und /schreien (/yell) verwenden könnt. Währent ihr euch in einer Gruppe befindet, wird die Sprache übrigens immer automatisch umgestellt, sodass sich alle Gruppenmitglieder verstehen können.

Gibt es weitere Belohnungen? Ja, die gibt es. Um sie zu erhalten, müsst ihr die weiteren Quests abschließen, die ihr bei Sonova Snowden und den Furbolgs erhaltet. Ihr schaltet sie alle 25 Sprachkenntnisse frei – also bei 25, 50, 75 und 100. Zu den Belohnungen gehören Spielzeuge, wie etwa eine Verwandlung in einen Furbolg, eine große Schneekugel unter der ihr euch verstecken könnt und eine Brille, mit der das ganze Spiel verschwommen aussieht.

Die Quests sind allesamt recht kurz und bestehen zumeist nur aus zwei oder drei Aufgaben. Schließt ihr die Missionen ab, werdet ihr ganz nebenbei auch ehrfürchtig bei den Winterpelzen und könnt auch bei deren Rufhändler shoppen.

Habt ihr schon Furbolg gelernt? Werdet ihr die Sprache jemals nutzen?