Viele meckern gerade über Diablo 4 – Spieler mit hunderten Stunden erklären, was es gut macht

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Wie ist bei euch gerade die Stimmung in Bezug auf Diablo 4? Seid ihr zufrieden mit dem, was das Spiel euch bisher geboten hat oder schließt ihr euch den enttäuschten Spielern an? Habt ihr Hoffnung, dass es mit Season 2 besser wird?

Er „versteht jetzt“, warum alle so meckern – Spieler erreicht Level 100 in Diablo 4 und zieht Fazit

In den Kommentaren gibt es viele positive Rückmeldungen von Nutzern, die ähnlich denken. Ein Spieler mit 707 Stunden schreibt, dass er das Spiel immer noch liebt. „Das Spiel ist nicht perfekt, aber es macht so viel Spaß. Wirklich nicht schlecht für ein neues Spiel, meiner Meinung nach! Und es wird nur besser werden.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist los bei Diablo 4? Der Start von Season 2 am 17. Oktober ist noch ein gutes Stück entfernt. Gespannt blickt man dem Beginn des Abschnitts entgegen, denn gerade ist die Stimmung nicht rosig. Vor allem das Endgame macht den Spielern zu schaffen – Dass es dort wenig zu tun gäbe, ist nur einer der Kritikpunkte.

Insert

You are going to send email to