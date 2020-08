Valorant: Top-Streamer shroud hat gute Ideen, um OP-Meta zu brechen

In Valorant dominiert die Meta-Spielweise, mit dem dicken Sniper-Gewehr Operator Gegner mit einem Schuss umzulegen. Das passt Top-Streamer shroud nicht. Daher hat er ein paar sinnvolle Ideen, um die Meta zu brechen und auch das Ranked-Play aufzupeppen.

Was ist das Problem mit der Meta? Unter den Waffen in Valorant ist schon seit Release die Operator das Nonplusultra. Das schwere Sniper-Rifle ist in der Lage, bei fast jedem Treffer selbst vollgerüstete Gegner mit einem Schuss zu erledigen. Daher versucht jedes Team, so schnell wie möglich eine „OP“ zu bekommen. Schutz vor der OP bieten nur so genannte „Flashes“ und „Smokes“, also Effekte, die entweder den Gegner blenden oder vorübergehend Sichtbarrieren erzeugen. Doch auch das hilft oft nicht, wie Top-Spieler und Twitch-Star shroud anmerkt.

Shroud will Agenten mit besseren Flashes und teurere Operator

Das stört shroud: Laut dem Top-Streamer sei es vor allem mit den Agenten Phoenix und Breach schwer, die Flashes zum Blenden der Operator-Schützen zu nutzen. Die Flashes könne man leicht vorhersehen und dann durch einen geschickten Seitenschritt entgehen. Wenn ein Sniper mal einen guten Winkel habe, sei er so kaum zu vertreiben.

Das würde shroud gerne ändern: Eine Lösung wäre es, einen neuen Agenten zu bringen, der speziell auf den Konter von Sniper-Waffen ausgelegt ist. Dieser Agent sollte seine Flashes und Smokes dann um Ecken herum werfen können, wie es Jett mit ihrem Smoke-Skill „Wolkenbruch“ derzeit kann.

Dazu würde shroud gerne die Kosten für die Operator hochschrauben. Denn obwohl sie mit 4.500 Credits im Spiel wahrlich nicht günstig ist, kann sich auch ein unterlegenes Team die Waffe letztendlich leisten.

Würde sie jedoch 5.500 Credits kosten, wäre sie schwerer zu bekommen und ihr Verlust wäre für das Team kaum wieder gutzumachen, weswegen viele Teams dann eher günstigere Alternativen ausprobieren würden und die Allgegenwart der OP schwinden würde.

Ranglisten müssen her

Das sagt shroud zum Ranked-Play: Ein weiteres Problem, das shroud in Valorant sieht, betrifft das Ranked-Play. Denn ab der Höchststufe „Radiant“ gibt’s für Top-Gamer wie ihn nichts mehr zu tun.

Darum machen sich viele Profis dann einen so genannten „Smurf Account“ und gehen in den unteren Rängen auf Noob-Jagd. Das wiederum macht den Neulingen keinen Spaß und ist allgemein eine Unsitte in Shootern.

Da es keine Aufgaben für die besten Spieler gibt, gehen viele Top-Gamer auf Noob-Jagd.

Shrouds Lösung dazu wäre eine simple Rangliste im Top-Bereich, in der man klar sieht, wer derzeit der Beste ist und auf welchem Rang der Rest der Top-Spieler stehen. So könnten sie sich gegenseitig vergleichen und man hätte den Ehrgeiz, sich hochzuarbeiten und den derzeitigen Top-Spieler zu entthronen.

Shroud ist nicht der einzige Profi, der mit der Operator und der von ihr dominierten Meta-Spielweise ein Problem hat. So hat der Top-Gamer TenZ ebenfalls schon Ideen vorgestellt, wie man das schwere Sniper-Rifle etwas nerfen kann. Er hat dabei andere Ideen als shroud. Es bleibt also interessant, ob und wie Riot Games die Operator schließlich angehen wird.