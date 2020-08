In Valorant dominiert schon länger eine besondere Waffe die Meta. Das Sniper-Rifle Operator, das Gegner mit einem Schuss umhaut. Doch laut dem Profi TenZ gibt es eine Lösung für die Dominanz der Operator.

Was hat es mit der Operator auf sich? Die Operator, liebevoll auch „OP“ genannt, ist sozusagen die Valorant-Version der AWP aus Counter-Strike. Also ein massives, überlegenes Sniper Rifle mit großem Kaliber. Wer von der OP getroffen wird, ist quasi immer tot. Nur ein schlecht gezielter Beintreffer bei vollen Schilden kann überlebt werden.

Die mächtige Operator

Da die Operator so mächtig ist, dominiert sie derzeit die Meta-Spielweise von Valorant. Sobald ein Team sich die OP als Waffe leisten kann, wird das Gerät eine harte Gefahr für das gesamte gegnerische Team und daher ist die Spielweise derzeit auch darauf ausgelegt, die Sniper mit sogenannten „Smokes“, also Rauchbomben und anderen Sichthindernissen, zu blockieren.

Außerdem dominiert die OP in den Händen von Agenten wie Reyna oder Jett, da diese schnell die Position wechseln können und so den Langsamkeits-Nachteil der Waffe aushebeln. Laut dem Profi TenZ sei eine OP schon hart, aber sobald 2 Spieler in einem Team eine haben, werde die ganze Runde ein einziger Albtraum.

Das alles macht die Waffe in den Augen von Tyson „TenZ“ Ngo vom bekannten Profi-Team Cloud9 zu stark und er hat eine Idee, wie man das ändern könnte.

Pro-Gamer will Operator mit Scope-Sound versehen

Das sagt der Pro: Laut TenZ wäre schon viel verbessert, wenn man als baldiges Opfer einer Operator wisse, das da ein Sniper lauere. Das wäre mit einem Sound gelöst, der jedes Mal zu hören ist, wenn jemand das Zielfernrohr aktiviert. So könne man sich schnell in Deckung bringen oder einen defensiven Skill nutzen und wäre nicht dem Scharfschützen ausgeliefert.

Wie kommt die Idee an? Diverse Follower von TenZ finden die Idee gut, aber es gibt auch Gegenstimmen. Der europäische Pro-Gamer Mixwel vom Team G2 ist anderer Meinung. Für ihn sei die OP eh schon in der Offensive weniger mächtig als die AWP in CS. Mit einem Sound wäre die Waffe unnötig verschlechtert.

Dazu kommt, dass er das Problem nicht bei der Operator sieht. Sondern daran, dass es eben Agenten wie die bereits erwähnte Jett oder Reyna gibt. Die können mit ihren Movement-Skills halt schnell die Position wechseln und so mit der OP dominieren. Das sei aber ein fundamentaler Teil des Spiels und gehöre so.

Es bleibt also spannend, ob und wie das derzeitige Operator-Meta geändert wird und ob die Sniper-Waffe womöglich einen Nerf bekommen wird, um die Spielweise aufzubrechen. Wenn ihr weitere Top-Waffen in Valorant sehen wollt, dann schaut euch doch unsere Waffen-Tier-Liste an. Dort ist zwar die Operator auch ganz oben, aber es gibt auch Alternativen.