Valorant: Mit diesem irren Stunt schießt sich Agentin Raze über halbe Map

Spieler in Valorant haben einen bizarren Trick herausgefunden. Es handelt sich um einen Stunt, mit dem sich die Agentin Raze über die halbe Map katapultiert. Aber ist das überhaupt erlaubt?

Um was für einen Stunt geht es? In der Beta von Valorant gibt es noch eine Menge ungeahnte Synergien zwischen den Agenten. So haben Spieler jüngst eine Kombi zwischen den Agentinnen Raze und Jett herausgefunden.

Die Bomben-Bastlerin Raze kann sich mit ihren Bomben-Packs durch die Luft katapultieren. Ninja-Agentin Jett kann mit einem ihrer Skills Spielfiguren von sich wegstoßen.

Agentin Raze fliegt über die halbe Map ins Zielgebiet!

So sieht der Stunt in Aktion aus: Wenn man jetzt beide Skills in Kombination einsetzt, saust Raze wie ein Geschoss durch die Luft und in Windeseile über die halbe Map.

So ist es unter anderem ohne weiteres möglich, als Angreifer auf der Map Bind von B-Lobby bis ins Zielgebiet bei B zu springen.

Aber auch auf anderen Maps sind spektakuläre Sprünge möglich. Wie das in Aktion aussieht, seht ihr hier in einem reddit-Video.

Ist das überhaupt so beabsichtigt? Eine wild herum springende Raze ist ohne Zweifel ein gefährliches Problem, denn sie kann so ein unvorbereitetes Team komplett kalt erwischen und unter anderem mit ihren Bomben, Granaten und vor allem ihrer super mächtigen Ultimate ungeahnten Schaden anrichten.

Daher fragten sich auch einige Spieler, ob diese Aktion überhaupt so beabsichtigt war oder ob es sich um einen Exploit handelt. Und tatsächlich haben die Entwickler diese Aktion schon auf dem Schirm und wollen sie beheben. Allerdings kam der Fix nicht mehr in den letzten Patch. Es soll aber baldmöglichst mit dem nächsten Hotfix geändert werden.

Dann sollten diese Stunts nicht mehr in dieser Form möglich sein. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann lasst am besten ganz von dieser Aktion ab und riskiert so keine Konsequenzen, denn das bewusste Ausnutzen von Exploits könnte zu einem Bann führen.

Was für Synergie-Effekte sind erlaubt? Auch wenn der hier beschriebene Stunt nicht beabsichtigt war, gibt es dennoch coole Kombis zwischen Agenten, die funktionieren und effektiv sind. So kann der Bogenschütze Sova seine Pfeile auch an den Bomben-Bot von Raze pappen und so noch besser das Terrain erkunden.