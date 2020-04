Twitch-Streamer xQc zieht irren Overwatch-Stunt in Valorant ab

Der neue Taktik-Shooter Valorant spielt sich zwar mehr wie Counterstrike als Overwatch, doch der Twitch-Streamer Félix „xQc“ Lengyel zeigt, das die alten Overwatch-Tricks auch hier funktionieren. Mit einem irren Junkrat-Stunt schafft er einen beeindruckenden Sieg.

Wer ist xQc? XQc war einst ein Overwatch-Profi-Spieler. Er hat dort aber aufgrund seines kontroversen Verhaltens ordentliche Probleme bekommen.

Mittlerweile ist er weg vom eSport und arbeitet als äußerst populärer Twitch-Streamer. Dort ist er sehr erfolgreich, da er sowohl unterhaltsam als auch gut ist.

Vielen jungen Zuschauern macht es Spaß, ihm beim Zocken oder bei „Just Chatting“ zuzuschauen.

Junkrat hat den ein oder anderen Trick drauf.

Was hat er in Valorant gemacht? xQc ist nicht nur ein launiger Spaß-Kasper, sondern ein guter Shooter-Spieler unterwegs. In Overwatch war er zwar auf Tanks spezialisiert, aber kennt natürlich die Tricks und Mechanismen aller Helden: So auch die besonderen Kniffe des Helden Junkrats.

Doch während man in Overwatch weiß, auf was man bei einem Junkrat als Gegner achten muss, ist das bei Valorant noch lange nicht der Fall. Daher überraschte xQc sowohl seine Mitspieler und Gegner gleichermaßen als er mit der neuen Agentin Raze den gleichen Stunt wie mit Junkrat abzog.

Raze kann Spreng-Pakete nutzen, um Gegner zu verletzten und wegzustoßen. Das Wegstoßen klappt aber bei der Agentin selbst. Daher nutzte xQc die vertraute Spielmechanik und katapultierte sich mit einem Explosiv-Doppelsprung in weitem Bogen um eine Ecke, wo ein Gegner lauerte.

Der Feind hatte da allerdings keien Chance mehr, denn xQc nahm ihn noch aus der Luft aufs Korn und knallte ihn ab. Das sicherte xQC und seinem Team den Sieg der Runde und seine Teamkameraden waren aus dem Häuschen.

xqc kritisiert Kollegen, die Abschied von Overwatch verkünden

Das nervt xQc gerade: Der Top-Streamer findet Valorant super, doch eine Sache nervt ihr im Bezug zu Riots neuem Team-Shooter jedoch. Denn viele namhafte Streamer wandern gerad in Scharen von Overwatch zu Valorant ab und erklären vorher stolz, dass sie genug hätten und nicht mehr zurückkehren würden.

hold my hand im scared… (open image for even more) pic.twitter.com/39QwVSinkd — Eskay (@EskayOW) April 6, 2020

XQc versteht dieses Verhalten nicht: „Ich kapier’s echt nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute so ein Statement abgeben müssen, dass sie das Spiel [Overwatch] jetzt aufgeben. Ich weiß nicht, was sowas soll: „Ey Leute, schaut her, ich bin ein Overwatch-Creator. Ey, ich geb jetzt Overwatch für immer auf, f**kt euch doch alle!“ Das ist doch echt schräg.“

Darum findet xQC dieses Verhalten dumm: Für xQc ist das Verhalten seiner Streamer-Kollegen äußerst fragwürdig. Denn wenn die Spieler irgendwann nach solch einem Statement doch wieder mal zu Overwatch zurückkehren sollten, dann stünden sie wie Feiglinge und Heuchler da.

„Ihr kommt wie Feiglinge rüber. Es bringt auch nix, es bringt einfach nix! Wann hab ich sowas jemals gemacht? Ich hab das nie gemacht. Ich bin nicht so ein Heuchler!“

Es bleibt aber anzumerken, dass auch xQc schon öfter mal Overwatch hinter sich gelassen hat. Er hat allerdings nie eine große Sache draus gemacht und es nicht stolz auf Social Media herausposaunt.

Allerdings hatte xQc jüngst einen Bann auf Twitch auszusitzen, weil er ein Striptease-Game gezockt hatte.