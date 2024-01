Twitch-Streamer will nicht von Fans verkuppelt werden: „Ich kann nicht 1000× ’ne Oma aus ’nem brennenden Haus holen“

In diesem Fall geschieht die Kuppelei zwar gegen den ausdrücklichen Wunsch der Beteiligten, doch es gibt auch den ganz umgekehrten Fall. Etwa, wenn Content Creator ihren Zuschauern zum Liebesglück verhelfen. So griffen Twitch-Streamer etwa kürzlich einer Zuschauerin unter die Arme und lenkten ihren Partner ab, damit sie ihm einen überraschenden Heiratsantrag machen konnte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to