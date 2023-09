Streamerin schimpft, Activision Blizzard wolle sie wegen Bikini-Fotos nicht bei Event zu neuen CoD: „Doppel-Moral“

Die Twitch-Streamerin Nadia Amine ist eine umstrittene Figur in Call of Duty. Einige werfen ihr vor, sie cheate. Sie hält diese Aussagen für sexistisch. Jetzt fühlt sich die 23-Jährige von Activision Blizzard zu Unrecht diskriminiert. Sie sagt, wegen ihrer Bikini-Fotos lade man sie nicht zu einem Event zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“ ein. Das sei unfair. Kritiker halten ihr entgegen: Sie streame seit Monaten kein Call of Duty mehr.

Wer ist das?

Nadia Amine ist eine große Streamerin auf Twitch, die aktuell etwa 4.400 Zuschauer erreicht, wenn sie live geht. Nadia ist vor allem für ihr Gameplay zu Call of Duty: Warzone bekannt. In letzter Zeit war sie jedoch häufiger in der Kategorie „Pools und Hot Tubs“ zu sehen.

Nadia ist eine umstrittene Figur: Sie selbst sieht sich als ausgezeichnete Call-of-Duty-Spielerin. Ihre Kritiker werfen ihr aber vor, zu cheaten. Das könne man daran sehen, dass sie in einer „überwachten“ Umgebung regelmäßig mies spielt. Streamer Asmongold hat ihren permanenten Bann gefordert.

Die Streamerin verwehrt sich aber gegen solche Anschuldigungen und begründet die vielen Vorwürfe mit sexistischen Vorurteilen: Leute dächten wohl, nur weil sie eine attraktive Frau sei, könne sie nicht gut in einem Shooter sein.

Streamerin fühlt sich wegen Bikini-Fotos diskriminiert

Das ist jetzt die Kontroverse: Die Twitch-Streamerin sagt über Twitter, Activision Blizzard lade sie nicht zum Event „CoD Next“ ein, auf dem das nächste Call of Duty: Modern Warfare 3 vorgestellt werden.

Sie glaubt, es läge an ihren Bikini-Fotos, die sie auf Twitter teilt. Betont aber, dass sie sich nie nackt gezeigt habe.

Ihren Ausschluss sieht sie als „Doppel-Moral“ und habe Activision Blizzard das auch gesagt. Denn die würden immer wieder männliche Streamer einladen, die selbst fragwürdige Bilder von sich posten.

Doch Activision Blizzard habe ihren Einwand abgetan und „gelogen.“

Als Beispiele für schwierige Content-Creator, die nackte Haut zeigen, postet sie Bilder von Tfue, Swagg, Aydan und Lucky.

Streamerin zeigt kaum noch Call of Duty, wächst seitdem

Wie wird das diskutiert? Influencer Jake Lucky glaubt: Die Ausladung liege daran, dass die Streamerin „seit Monaten“ kein Call of Duty mehr streamt. Außerdem sei es unfair, Tfue mit in den Konflikt zu zeiehn. Der sei seit Monaten im Ruhestand.

Laut Lucky habe die Streamerin bereits Sponsor-Deals verloren, seit sie ihren Content gewechselt hat. Deshalb dürfte es sie nicht überraschen, dass auch Activision Blizzard die Zusammenarbeit mit ihr beendet (via twitter).

Andere Nutzer ätzen: Selbst Activision Blizzard habe erkannt, dass die Streamerin cheate und wolle sie deshalb nicht einladen.

Das steckt dahinter: In der Tat scheint an der Kritik was dran zu sein: Nadia hat zwar im letzten halben Jahr viel Call of Duty gespielt, doch in den letzten Monaten wurde es erst weniger und riss dann völlig ab.

Der letzte “Call of Duty”-Stream ist vom 12. Juli.

Seit dem 6. Juni ist sie vom regelmäßigen Call-of-Duty-Streamen abgewichen.

Seit sie kein Call of Duty mehr streamt, sind ihre Zuschauerzahlen übrigens beständig gestiegen.

Insgesamt ist die Cheater-Diskussion auch sehr präsent:

